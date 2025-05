Honotel mise sur l’IA pour révolutionner le marché MICE

Ce partenariat avec hivr.ai et Backyou nous permet de renforcer notre positionnement sur le marché MICE et d’offrir une expérience client plus intelligente et fluide.

", affirme, Directeur Commercial & Revenue du groupe Honotel.En combinant l’infrastructure technologique de hivr.ai et l’expertise locale de Backyou, cette alliance entendet hautement performante. Une stratégie que les dirigeants des deux entreprises partenaires saluent également.Le déploiement de cette solution dans l’français de Honotel devrait générer des gains significatifs de productivité, tout en soutenant la croissance des revenus. D’autres intégrations sont d’ores et déjà à l’étude.