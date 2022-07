Edeis compte réaffirmer la dimension romaine de Nîmes

Mais l’expérience montre qu’il faut sans cesse réaffirmer les évidences pour éviter qu’elles ne soient considérées comme acquises sans besoin de renouvellement.C’est la mission du délégataire de service public qui souhaite qu’autant les habitants que les visiteurs soient régulièrement étonnés et incités à vivre de nouvelles expériences dans ces lieux mythiques.est le mieux conservé de tout l’ex-empire romain. Construit vers 100 après J.-C., il est encore fonctionnel et amélioré régulièrement.Sa couverture entre 1998 et 2005 en a fait l’une des plus grandes salles de spectacle de France. Mais cette performance technique a pris fin car elle empêchait un éventuel classement du monument au patrimoine mondial de l’Unesco. Le respect du bâtiment a dépassé la volonté d’une exploitation commerciale.Pour autant, les arènes sont toujours aussi vivantes. Elles figurent dans le top 3 des sites gardois les plus visités avec plus de 407 000 visiteurs par an.Et Edeis y a mis en scène son premier spectacle vivant en mai dernier :Le second spectacle est annoncé pour une série de représentations en août prochain : Nîmes, Cité des dieux qui mêle Histoire avec un grand H et Mythologie avec un grand M.s, accompagnés par 150 bénévoles membres de l’association Ministri des Arènes vont donner vie à Dionysos, Namas, Wotan, Jupiter et Isis, entourés d’effets spéciaux innovants et de vidéo mapping géante, sous la direction d’Eric Teyssier et de Yann Guerrero.