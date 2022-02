Culturespaces change d’actionnaires et se projette dans un nouvel univers

L’exploitation de la culture via des technologies nouvelles, outre la gestion plus traditionnelle de sites muséaux, avait permis de dégager un bénéfice net de 4 M€ en 2019.



La crise sanitaire a marqué un coup d’arrêt et généré un lourd manque à gagner de 14 M€, mais la situation de 2021 est déjà plus saine, avec 41 M€ de chiffre d’affaires et un retour à l’équilibre. Place désormais à la conquête de nouveaux sites avec des projets déjà bien avancés à Hambourg et Bruxelles.