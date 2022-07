Catherine Ferrar rejoint Edeis en tant que directrice de Projet "Concessions musées"

L’arrivée de Catherine Ferrar est une très bonne nouvelle pour notre groupe.



Personnalité connue et reconnue dans le secteur muséal pour sa capacité à développer des projets innovants, elle va permettre au groupe de franchir un nouveau palier.



Edeis a d’ores et déjà démontré sa capacité à gérer des monuments historiques et patrimoniaux, nous allons poursuivre sur cette lancée dans le domaine muséal et devenir ainsi un acteur incontournable de la gestion d’actifs culturels

Nouvel acteur dans le tourisme et le patrimoine culturel, avec notamment la gestion du Petit Train de la Mure en Isère, et depuis cette année celle des Arènes de Nîmes et du Théâtre Antique d’Orange, le groupe Edeis renforce son équipe dans le domaine deL’arrivée de, grâce à son expérience, va permettre à Edeis de franchir un nouveau palier.Pour Jean-Luc Schnoebelen , président d’Edeis, «. »