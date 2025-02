Bourgogne-Franche-Comté : 9 sites UNESCO à découvrir en 2025

sera marquée par plusieurs célébrations et travaux de restauration importants sur les sites UNESCO de Bourgogne-Franche-Comté. La, œuvre emblématique de Le Corbusier, achèvera sa campagne de restauration d'envergure commencée en 2022. Les travaux se concentrent actuellement sur la grande tour, et un nettoyage en profondeur de l'intérieur de la chapelle est prévu pour décembre 2024. Un événement exceptionnel est prévu pour les 70 ans de la chapelle.Lacélébrera les 350 ans du début de sa construction par Vauban. Des événements et activités sont prévus tout au long du printemps et de l'été, incluant un jeu enquête, une reconstitution historique, un nouvel escape game, et des projections de cinéma en plein air.Lesde Bourgogne fêteront les 10 ans de leur inscription au Patrimoine mondial le 4 juillet 2025. Un grand événement populaire est prévu, ainsi qu'une trentaine de manifestations tout au long de l'année. Parmi les temps forts : une journée pédagogique rassemblant plus de 600 élèves le 22 mai, un Festival "Mois des Climats" du 2 mai au 6 juillet, et un colloque international à l'automne.En Bourgogne, on retrouvera également, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, ainsi que laLesprésentent des vestiges d'habitations humaines datant de 3200 à 2600 av. J.-C. Ces sites comprennent des villages, parfois construits sur pilotis, appelés "palafittes".En 2011, l'UNESCO a inscrit ces sites au patrimoine mondial, constituant le. Ils font partie d'un: France, Suisse, Allemagne, Autriche, Italie et Slovénie.En raison de leur fragilité,. Le musée des Beaux-Arts de Lons-le-Saunier propose une exposition virtuelle pour découvrir ces sites.