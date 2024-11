En 2025, la Bourgogne-Franche-Comté mise sur ses sites Unesco

un témoignage rare dans l’histoire de l’architecture industrielle

Prenons ensuite, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1982. Construit entre 1775 et 1779, ce chef d’œuvre de Claude Nicolas Ledoux (1736-1806), architecte visionnaire du siècle des Lumières, constitue "", a expliqué Isabelle Sallé , directrice culture et patrimoine du site.En 2025, chaque année, expositions, festival des jardins, concerts, résidences artistiques, animations pour les enfants, colloques, expériences innovantes ponctueront la saison culturelle.. Unelui sera dédiéeelle explorera l’univers du marin ténébreux imaginé par Hugo Pratt au travers de planches originales, d’aquarelles, de dessins et de prêts de collections ethnologiques du musée des Confluences de Lyon.Par ailleurs, la Saline royale va poursuivre en 2025 la refonte de son parcours de visite à travers un nouvel espace immersif permanent.toujours dans les montagnes du Jura, mais c. Ce site, témoignage unique en Europe de 1200 ans de production de sel, Inscrit à l'Unesco depuis 2009, bénéficiera l'an prochain d'une restauration d’ampleur.y sera mis en oeuvre avec un personnage mystérieux qui, mêlant réalité et mythe, transportera les spectateurs à travers les siècles et aussi les histoires et légendes du sel. Tarifs : 11€ adultes / 5,5€, encore dans les montagnes du Jura,qui abritent des villages dont certains construits sur pilotis sont connus sous le nom de « Palafittes » : comme ils sont trop fragiles pour être visibles, leur. Pour en savoir plus sur ces sites, cliquez ici Les amateurs de vacances de plein air pourront aussi découvrir, l'an prochain, le lac de Chalain en version sportive avec la location de trottinettes électriques tout terrain. Pour les néophytes, un petit parcours sera disponible pour s’acclimater. Et pour une expérience insolite, des paddles et des water bubbles (marcher sur l’eau dans des bulles transparentes) sont également proposés !Enfin, encore en France-Comté, mais cette fois-cimais son contenu n'a pas été détaillé.