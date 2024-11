Bourgogne : un grand week-end so chic à Beaune

Que le prétexte à l'escapade à Beaune, soit –ou pas- la vente des Hospices, autant commencer par visiter –ou revisiter, car on ne s’en lasse pas- ledits Hospices.



Ce joyau gothique flamboyant constitue le plus bel ensemble urbain de l’architecture de la fin du Moyen-Age. Les charpentes en chêne, les toitures en tuiles vernissées colorées et en ardoises, le pavement reproduit à l’identique de ce qu’il était, sont absolument fabuleux.



Fondé -dans l’espoir d’assurer leur salut éternel- en 1443 et financé –avec le soutien des ducs de Bourgogne – par Nicolas Rolin, richissime chancelier des ducs, et sa troisième -et très pieuse- épouse, Guigone de Salins, cet hôpital médiéval soignait les pèlerins et les nécessiteux. Deux siècles plus tard, la salle saint-Hughes -dédiée aux malades plus aisés- viendra compléter la grande salle initiale « des pôvres » -dotée de 30 lits à rideaux. Bien plus tard, les Hospices deviendront un hôpital privé moderne et une maison de retraite.



A l’origine, dans la chapelle accolée à « la grande salle des pôvres », se trouvait une œuvre majeure commandée au peintre flamand Rogier Van Der Weden par Nicolas Rolin et Guigone de Salins : ce polyptique aux dimensions exceptionnelles représente la vision chrétienne du Jugement dernier, à l’heure de la « pesée des âmes »... Toujours visible, il se trouve désormais dans une salle voisine à température et hygrométrie constantes.



Les Hospices de Beaune étant désormais un musée très fréquenté, on prendra la précaution de réserver son entrée à l’avance.



La visite sera, en tous cas, l’occasion d’apprendre que l’hôpital déplacé en périphérie de la ville en 1971, reste très actif avec 983 lits et près de 15 000 hospitalisations en 2023. Il continue d'être, en partie, financé par la vente des vins du Domaine des Hospices qui, au fil des siècles et des dons reçus, s’est agrandi jusqu’à atteindre 60 hectares, ce qui en fait un des plus importants de Bourgogne.