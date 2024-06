Cité des Climats et vins de Bourgogne : un premier bilan "positif"

La Cité des Climats et vins de Bourgogne vient de souffler sa première bougie entourée de nombreux visiteurs venus spécialement à cette occasion.Au programme, un week-end de découvertes sensorielles, de rencontres œnologiques et de partages passionnés autour du vin et de la culture viticole.En 12 mois, près de 80 000 visiteurs ont franchi les portes d’un des 3 sites , avec 65 000 visiteurs toutes activités confondues. Beaune reste en tête en terme de fréquentation devant Chablis et Mâcon.Une grande majorité des visiteurs, 80% d’entre eux, viennent de France (dont 50% de la région Bourgogne-Franche-Comté, suivi de l’Auvergne-Rhône-Alpes et de l’Ile de France) ; seuls 20% sont étrangers à ce jour (TOP 4 des pays : Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas).