Une Cité des Climats et des Vins de Bourgogne éclatée en 3 sites

Les festivités prévues pour le week-end du 17 et 18 juin 2023 sont particulièrement riches en émotion et sensations. On peut suivre le programme sur le site de la Cité des Climats. La création de ces sites s’est imposée comme une évidence compte tenu des tendances actuelles du tourisme.



« Le vin, la gastronomie, le patrimoine et le tourisme vert ont toujours été les atouts majeurs du tourisme en Bourgogne », expliquent les porteurs du projet, dont le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne « Aujourd’hui plus que jamais, la découverte de la vigne et du vin est citée par les visiteurs comme la première motivation de leur séjour en Bourgogne. C’est pourquoi le projet Cité des Climats et vins de Bourgogne s’inscrit pleinement dans les attentes du tourisme actuel ».