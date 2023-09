Bourgogne Aventure : des circuits sur-mesure au volant d'une Morgan

C’est une découverte de la Bourgogne au volant d’une voiture atypique et intemporelle qui est la Morgan. C’est un cabriolet anglais qui a un look des années 30 mais avec une technologie moderne.Elle possède tous les éléments de sécurité, comme les freins à disque, les ceintures de sécurités… Nous sommes situés seulement à 1h30 de Paris (Joigny), nous proposons des Road Trip à travers la Bourgogne.Les clients, prennent le volant de la Morgan mise à leur disposition. Les clients sont précédés d’un guide accompagnateur qui va les suivre avec sa propre Morgan qui les emmènera à travers les chemins de la Bourgogne.Nous avons: le circuit Guédelon se construit autour de l’héritage médiéval, le circuit Chably traverse -comme son nom l'indique- les vignes de Chably, et le circuit Vézelay qui propose une découverte de la région entre histoire et culture.Les départs se font tous les jours, depuis notre base de Joigny, sur réservation 15 jours à l’avance, pour des journées pleines (8h30 – 19h00).Nous faisons travailler 6 à 7 artisans locaux pour toute sortie.C’est la seule voiture sur le marché à avoir la sensualité et les courbes des véhicules des années 30 et la sécurité des voitures d’aujourd’hui.