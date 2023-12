Bourgogne : le château Sainte Sabine décroche sa 5e étoile

D'abord 3 étoiles, le château Sainte Sabine était devenu un 4 étoiles en 2019.Niché au sein d'unà l'abri des regards, cet établissement auest installé dans des bâtiment historiques réputés dater du XVIe siècle. Au vrai, la première trace du château remonterait même à 1461.Propriété d’Alexandre de Saulx au XVIe, cette belle demeure est passée en 1578 à la famille de Messey qui a entrepris sa reconstruction en 1625 : seuls les pavillons nord-ouest et sud-ouest encadrant le portail d'entrée semblent alors avoir été conservés. En 1717, Pierre Parisot qui en a hérité, a fait réaliser l'aile nord.Le château a finalement été reconstruit "à la moderne" vers 1850, par un descendant de la famille Basire qui en était devenue propriétaire à la fin du XVIIIe siècle.Le château se compose d'un quadrilatère fossoyé, cantonné de tours cornières en forme de bastion. Le corps de logis principal, à droite en entrant, a été modifié au XVIIe siècle et sa façade intérieure est garnie d'une tour semi-hexagonale demi-hors-œuvre.À l'extérieur, l'étage de ce corps de bâtiment a été doublé d'une salle à manger en forme d'orangerie en 1990. La cour intérieure est limitée au nord par un corps de bâtiment néo-Renaissance et à l'est par un parapet.