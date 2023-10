Champagne : Beauvallon Collection s'offre l’Hostellerie La Briqueterie Le 5 étoiles rouvrira au printemps 2024

Après l'Hostellerie Cèdre & Spa***** à Beaune en Bourgogne, Beauvallon poursuit son développement hôtelier avec une demeure de charme devenue une référence Relais & Châteaux, au cœur du vignoble champenois.



Rédigé par PAULA BOYER le Lundi 9 Octobre 2023

Beauvallon Collection vient de faire l’acquisition d’une véritable institution champenoise : l’Hostellerie La Briqueterie.



Implantée au cœur des vignes de



En 2012, elle a obtenu son classement 5 étoiles. Construit dans un parc de près de 4 hectares, l’établissement dispose à ce jour de 40 chambres et suites, d’un restaurant gastronomique, et d’un spa.



Il va bénéficier d’un vaste projet de rénovation au premier trimestre 2024. Sont prévues notamment la refonte des offres d’hébergement, celle de la restauration et également celle de l'espace bien-être afin de positionner cette adresse mythique en tant que destination à part entière.



C'est au printemps prochain que les clients pourront découvrir la nouvelle Hostellerie La Briqueterie. Implantée au cœur des vignes de Champagne , à Vinay, non loin d’Epernay, l’Hostellerie La Briqueterie a ouvert ses portes en 1973. Après un premier changement de propriétaire en 2004, la demeure de charme est devenue une référence Relais & Châteaux En 2012, elle a obtenu son classementConstruit dans un parc de près de 4 hectares, l’établissement dispose à ce jour de 40 chambres et suites, d’un restaurant gastronomique, et d’un spa.Il va bénéficier d’un vaste projet de rénovation au premier trimestre 2024. Sont prévues notamment la refonte des offres d’hébergement, celle de la restauration et également celle de l'espace bien-être afin de positionner cette adresse mythique en tant que destination à part entière.C'est au printemps prochain que les clients pourront découvrir la nouvelle Hostellerie La Briqueterie.

Hostellerie La Briqueterie rejoint Beauvallon Collection



Fondée en 2019 par Amaury Rostagnat, Beauvallon Collection se veut une collection d’hôtels de caractère. Son ambition ? Offrir des "moments hors du temps" au sein de lieux de vie uniques pensés comme une maison de famille en totale harmonie avec son environnement.



Séjourner au sein de l’une des deux premières adresses de la collection, l’Hostellerie Cèdre & Spa***** Beaune (Bourgogne), distinguée d’une étoile au Guide Michelin, et l’établissement Relais & Châteaux, l’Hostellerie La Briqueterie***** (Champagne), c’est, assure un communiqué de l'entreprise, "vivre une expérience entièrement personnalisée qui célèbre l’art de vivre à la Française". Beauvallon Collection qui poursuit le développement de sa collection hôtelière avec l'acquisition de La Briqueterie, était déjà propriétaire de la désormais célèbre Hostellerie Cèdre & Spa***** à Beaune en Bourgogne.. Son ambition ? Offrir desau sein de lieux de vie uniques pensés comme une maison de famille en totale harmonie avec son environnement.Séjourner au sein de l’une des deux premières adresses de la collection, l’Hostellerie Cèdre & Spa***** Beaune (Bourgogne), distinguée d’une étoile au Guide Michelin, et l’établissement Relais & Châteaux, l’Hostellerie La Briqueterie***** (Champagne), c’est, assure un communiqué de l'entreprise, "vivre

Lu 196 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > LUX Collective met le cap sur le Moyen-Orient Maurice : les belles perspectives de Rogers Hospitality