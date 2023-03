Relais & Châteaux : huit nouvelles adresses en 2023

Les sept autres nouvelles adresses Relais & Châteaux se situent à l'étranger.



L'une est à Anvers en Belgique, il s'agit également d'un restaurant, le Zilte. Installé au neuvième étage du bâtiment ultra moderne, fait de verre et de briques, du MAS, le Museum aan de Stroom (ce qui signifie littéralement, le musée sur le fleuve), il offre une vue impressionnante sur le port et la ville. Son chef - autodidacte - Viki Geunes a décroché 3 étoiles au guide Michelin 2022.



Trois autres adresses sont en Espagne : le Gran Hotel Mas D’en Bruno (24 suites) qui ouvrira en mai 2023 à Torroja del Priorat, tout comme son restaurant Tarraco et Vinum et son Bistrot ; le Helguera Palacio Boutique & Antique (1 chambre et 10 suites), et son restaurant Trastamara, à Las Presillas, dans la campagne de Cantabrie ; et enfin, Pepe Vieira Restaurant & Hotel à Pontevedra, à la pointe ouest de l’Europe, au bord de l’océan.



Deux nouvelles adresses se trouvent aux Etats-Unis : l'hôtel-restaurant Mii Amo palpite à Sedona, au cœur du spectaculaire canyon de roches rouges de Boynton, en Arizona, à deux heures du Grand Canyon.



Et l'hôtel Ributary (8 suites) et le restaurant Ōkta à McMinnville, au cœur de la vallée de Willamette que les œnologues avertis considèrent comme la nouvelle Napa Valley.



Enfin, la dernière adresse se trouve dans la préfecture de Nara, au Japon. Il s'agit de l'hôtel Noborioji Nara (9 chambres et 4 suites) qui a été rénové en 2022 et du restaurant Le Bois (40 couverts) qui propose une cuisine française raffinée utilisant des produits locaux.



Créée en 1954, Relais & Châteaux est une association de 580 hôtels et restaurants d’exception tenus par des indépendants, exerçant le plus souvent en famille.



Présents sur les cinq continents, des vignes de la Napa Valley en Californie à la Provence en passant par les plages de l’océan Indien, Relais & Châteaux entend proposer " un art de vivre inscrit dans la culture d’un lieu " et faire " partager une expérience unique".