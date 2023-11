Relais & Châteaux s'interroge sur la "cuisine durable"

L'année prochaine, le congrès annuel aura lieu à Paris, pour les 70 ans de cette association qui, créée en 1954, réunit 580 hôtels et restaurants d’exception dans le monde.



Des établissements tenus par des indépendants, exerçant le plus souvent en famille, tous animés par la passion de leur métier et très attachés à l’authenticité des relations qu’ils établissent avec leurs clients.



D'ailleurs, ce congrès 2023 a été l'occasion de remettre dix trophées qui distinguent l’expertise professionnelle des lauréats dans de nombreux domaines.



Ainsi, Arnaud Séhébiade, directeur de Hortensias du Lac, à Hossegor, dans les Landes, a-t-il reçu un trophée pour l’accompagnement qu’il propose à ses employés, de l’esprit d’équipe et de famille qu’il y a insufflé depuis plusieurs années.



De même, l'ensemble des équipes de la maison Asaba à Izu, dans la préfecture de Shizuoka, au Japon a été distinguée. "Depuis 543 ans, ce ryokan incarne, de génération en génération, un art de l’hospitalité qui n’a cessé d’évoluer au fil du temps et des descendants des propriétaires originels. Preuve d’une fidélité indéfectible à cet amour du bien-recevoir, 15 employés d’Asaba y travaillent depuis au moins 20 ans" , précise le communiqué de relais & Châteaux.



C'est pour son engagement en faveur de la protection des espaces naturels, que Margaux Martin Jarrand, du Wickaninnish Inn, à Tofino, en Colombie- Britannique, a été distinguée. Grâce à elle, cette propriété a en effet acquis le label Biosphere Certified en avril 2023 pour ses actions de développement durable, de protection des plages et des ressources marines.



Par ailleurs, Jean-Paul Compagnon, maître de Maison de la Villa des Orangers à Marrakech s'est vu décerner le Savoir-Faire Trophy. "Animé par le plaisir de recevoir et de créer des parenthèses de pur bonheur pour ses hôtes, il déploie depuis plus de 20 ans son savoir-faire dans cette maison marocaine, avec l’envie constante de transmettre les rouages du métier à ses équipes" , explique le communiqué de l'association.



Le Rising Chef Trophy 2024 a, lui, été décerné à Wilson Alpala, chef du restaurant Zazu, situé dans la capitale équatorienne, Quito. Car "sa cuisine met à l’honneur et interprète les saveurs et produits locaux dans un style avant-gardiste" . Et, "c'est aussi un ambassadeur engagé pour la protection des trésors de la nature".



Le trophée "Woman of the Year" a été donné à Anita Bower, Directrice People & Culture de la propriété britannique Chewton Glen, pour la qualité de la gestion des membres de ses équipes.



Le Well-Being Trophy 2024, qui récompense le savoir-faire d’un expert du bien-être et l’excellence des soins qu’il prodigue à ses hôtes, a été remis à Julia Hoi, responsable du Spa-Hotel Jagdhof, près d’Innsbruck, en Autriche.



Le Cocktail Trophy a été remis à Cassidy Bright, mixologue au Fearrington House à Pittsboro, en Caroline du Nord (Etats-Unis).



Enfin, le "Welcome Trophy 2024" a été remis à Regan McIntosh, réceptionniste au Calabash Luxury Boutique Hotel de Grenade (Espagne).