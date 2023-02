Ponant et Relais & Châteaux proposent deux voyages gastronomiques exclusifs

Les deux chefs Norka Mella Munoz et Jimmy McIntyre investiront chacun, le temps d’une croisière, les cuisines du Lapérouse pour partager leur passion, proposant deux dîners de galas par voyage.



Ils réaliseront leur plat signature, faisant la part belle à la gastronomie néo-zélandaise. Ils exécuteront aussi un plat en démonstration, devant les passagers.



Cheffe exécutive du Wharekauhau Country Estate, Norka Mella Munoz a remporté plusieurs prix culinaires d'or en travaillant pour des hôtels tels que l'Intercontinental, Las Torres del Paine, l'Explora Patagonia et San Pedro de Atacama. À la tête des cuisines de ce Relais & Châteaux depuis décembre 2022, sa cuisine mêle les saveurs de son Chili natal et celles de son pays d’adoption, la Nouvelle-Zélande.



L'expédition tropicale à bord du Lapérouse qui se déroulera en sa présence partira de Wellington, capitale de la Nouvelle-Zélande et fera ensuite escale dans les Malborough Sounds, un vaste réseau de vallées submergées formant un dédale de péninsules et d’îles vallonnées.



Viendront ensuite Kaikoura, célèbre pour sa riche biodiversité marine, les îles Chatham, Akaroa et enfin Dunedin. Ce voyage de neuf jours (8 nuits à bord) qui sera une occasion unique de se plonger dans l’histoire et la culture maories, est prévu du 25 novembre au 3 décembre 2023 (À partir de 5 550€).