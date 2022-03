La route du champagne : de la vigne à la cave... et de la coupe aux lèvres

Au cœur de la plaine Champagne, Epernay s‘est trouvé au Moyen Age à la croisée des axes commerciaux avant de devenir une des capitales du Champagne.



Ses petites places ornées de fontaines en style Wallace, les immeubles luxueux des grands crus donnent un air de richesse à la petite sous-préfecture.



Quand la météo est favorable, on a la plus belle vue d’ensemble à bord du ballon au départ de l’esplanade. Durant dix minutes, on découvre un panoramique sur la Montagne de Reims, la vallée de la Marne, les coteaux Ouest et la côte des Blancs.



On distingue aussi la prestigieuse avenue de Champagne. Classée au patrimoine mondial de l’Unesco comme « Zone cœur de l’inscription des Coteaux, Maisons et caves de Champagne », cette voie est bordée d’immeubles des maisons de Champagne, les plus extravagants.



Une véritable surenchère architecturale ou chaque grande marque semble vouloir afficher richesse et prestige.



Voilà pour la partie visible, mais une autre fortune réside en sous sol dans les caves de craie, de part et d’autre et sur plusieurs niveaux. Il y aurait au moins 110 km de galeries abritant des millions de flacons à des prix souvent délirants. Ce qui en fait l’avenue la plus chère du monde. On évoque ici les Champs-Elysées sparnaciens.



C’est sur cette avenue que le musée du vin et de Champagne et d’archéologie régionale s’est installé, dans le Château Perrier, une des demeures les plus étonnantes, rachetée par la ville.