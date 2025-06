Var : Le Beauvallon ouvre ses portes au public durant l'été 2025

Cette ouverture s’inscrit dans un projet plus vaste : la transformation de l’hôtel par le Groupe COMO, fondé par Christina Ong et basé à Singapour, qui développe depuis trente ans des hôtels et resorts dans des emplacements prestigieux à travers le monde.Olivier Jolivet, PDG du groupe, souligne que cette implantation à Saint-Tropez marque une étape majeure dans le développement européen du Groupe, qui a déjà lancé en 2023 sa première adresse française avec le COMO Le Montrachet en Bourgogne.