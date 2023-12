Relais & Châteaux : "Nous relevons nos exigences pour répondre à la demande" 🔑

Nous sommes sur la même tendance. Le niveau des réservations pour 2024 est équivalent à celui de 2023 qui, lui-même, était supérieur à celui de 2019.



Si de nouvelles catastrophes comme le Covid survenaient, nous serions de nouveau capables de nous adapter. Pendant le Covid, nous avons démontré que nous étions agiles et que, loin d'être paralysés, nous savions préparer l'avenir.

Les exigences des clients sont, en général, de plus en plus élevées, en particulier dans les domaines dans lesquels excellent justement les maisons de taille moyenne comme celles qui composent le réseau Relais & Châteaux.



Ce sont en effet de belles maisons, de moins de 50 chambres, ayant un fort ADN gastronomique. Elles ont également une empreinte géographique et patrimoniale bien ancrée dans l’endroit où elles opèrent.



D'autres attentes se font également jour. La clientèle porte désormais une attention croissante aux engagements en matière de développement durable. Les attentes sont très fortes sur la cuisine locale et l'offre d'expériences authentiques, plus orientées vers le rapport à la nature.



Cela tombe bien pour les Relais & Châteaux. Les maisons à taille humaine sont, par exemple, bien mieux placées que les grands hôtels pour répondre à la demande croissante d’expériences plus authentiques de la clientèle haut de gamme.



Il faut donc nous renforcer encore sur ces aspects qui sont déjà nos points forts. Et y veiller tout particulièrement lorsque nous recrutons de nouveaux membres.

Désormais, les voyageurs n'aspirent plus seulement à aller d'un bel endroit à un autre bel endroit : ils veulent davantage donner du sens à leur voyage. Ils aspirent vraiment à découvrir l'environnement dans lequel ils vont se trouver.



Autre tendance forte : ils voyagent davantage entre amis ou en famille. C'est d'ailleurs pour cela que nous développons l'offre de villas.

48 ans en moyenne. Cependant, les nouvelles générations sont de plus en plus présentes. Et cette recherche d'une offre qui a du sens est vraiment ce qui la caractérise.