Quatre OT réunis lancent la marque Le Sud Bourgogne

Cette nouvelle entité tient à la fois à être totalement associée à la Bourgogne : « parce que c’est la destination de référence, la destination écrin », mais aussi se différencier du reste des territoires de la Région en insistant sur la lumière : « référence au Sud, à l’ensoleillement, la lumière du savoir, de l’Histoire, de l’érudition ».



Encore faut-il pouvoir justifier cette proclamation : les quatre territoires associés s’arrogent volontiers un climat plus clément qu’ailleurs en Bourgogne, le caractère chaleureux des habitants, l’accent qui donne un air de Sud.



Plus encore : « Ici la lumière est source des plus belles et des meilleures choses », affirment ensemble les quatre directeurs : « Le terroir et ses produits sont nourris par le soleil et par la main de l’homme, la lumière magnifie les nuances, fait jaillir les contrastes et guide l’inspiration des hommes. Cette terre agit comme une « photosynthèse » qui capte et transforme la lumière du soleil, qui synthétise les savoirs ».



Au-delà de ces caractéristiques climatiques, la signature Bourgogne de Lumière prend une dimension intellectuelle et spirituelle, celle du rayonnement d’une ville comme Cluny au Moyen-Âge, celle de l’influence de figures comme Lamartine et du courant romantique, celle aussi du message que porte la destination aujourd’hui : une spiritualité bienveillante et connectée à son environnement.