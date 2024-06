Bourgogne-Franche-Comté mise sur le tourisme d'affaires

Afin de continuer à développer le tourisme d'affaires en Bourgogne, dans les Montagnes du Jura et les Vosges du Sud, Bourgogne-Franche-Comté Tourisme animeet a crééqui lui est dédiée.Le Club Bourgogne-Franche-Comté Séminaires& Events regroupequi accueillent des évènements professionnels et répondent à une charte de qualité précise : hôtels, châteaux, agences événementielles et de team building, palais des congrès, domaines viticoles, villages vacances... et: Dijon, Beaune, Mâcon, Nevers, Besançon, Belfort et l'Yonne.L'offre est présentée en thématiques : dans un château, au vert, à la montagne, dans les vignes et les lieux d'exception ou encore séminaires pour petits budgets.La plateforme, outil novateur et gratuit, permet aux entreprises, agences réceptives et événementielles, fédérations et associations professionnelles organisatrices d'évènements d'parmi les 137 adhérents au Club.Ils peuvent demander des conseils à un interlocuteur unique de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme ouChaque année le plan d'action du club est coconstruit entre Bourgogne-Franche-Comté Tourisme et les partenaires.