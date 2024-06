FCM : en 2024, les dépenses liées aux voyages d'affaires s'envolent Tendances mondiales

Les voyages d'affaires du 1er trimestre 2024 ont connu une croissance graduelle et constante, qui devrait se poursuivre au 2e trimestre 2024, selon le dernier rapport trimestriel des tendances mondiales* de FCM Consulting.



Rédigé par Caroline Lelievre le Lundi 3 Juin 2024

les prix des billets en classe économique ont augmenté de 13 % par rapport au même mois de 2019, avant la pandémie. Cependant, il est encourageant de constater que les coûts des vols dans la même classe n'ont pas augmenté par rapport à janvier dernier.



les prix des voyages restaient élevés, la demande augmentant progressivement en 2024.



"L'inflation européenne est estimée à 3,3 % en 2024, les taux de chômage ont tendance à baisser et la confiance des consommateurs revient une fois de plus" , a-t-il déclaré dans un communiqué de presse.



FCM : quelles perspectives au second semestre ? "Les prix resteront élevés dans la plupart des pays, la demande augmentant tout au long de l'année, mais il faut garder à l'esprit que plusieurs conflits géopolitiques continueront à faire peser un certain degré d'incertitude sur l'économie européenne" , estime Juan Antonio Iglesias.



Selon le directeur de FCM Consulting, le rapport souligne la stabilité des volumes de réservation au cours de la période T1-2024. La demande de voyages d'affaires reste stable et le secteur (compagnies aériennes, hôtels et location de voitures) n'a plus à se préoccuper de cette demande, il peut désormais compter sur des volumes constants.



"Les voyageurs continuent de gérer rigoureusement leur budget pour le reste de l'année en anticipant leurs réservations et en partant plus longtemps. Le nombre moyen de jours de réservation anticipée est passé à 26,7 pour la région EMEA et la durée moyenne du voyage a augmenté pour atteindre 4,6 jours - ce qui n'est pas surprenant, étant donné la tendance continue des voyages d'affaires de type 'bleisure ' ", a-t-il déclaré.



"Les sièges mensuels offerts de mai à décembre 2024 ont été prévus à une moyenne de +3,6% (+17,8M) au-dessus des moyennes mensuelles de 2019, et la programmation de 2024 continue à appuyer la confiance de l'offre à travers cinq des sept régions mondiales."



"Les prévisions de sièges offerts par les principales compagnies aériennes européennes en 2024 sont stables par rapport à 2019, avec un nombre de vols offerts en baisse de 6% - les principales compagnies aériennes mondiales montrent que les transporteurs à bas prix (LCC) sont également performants."



Aérien : les sièges mensuels en hausse pour le reste de 2024 les sièges mensuels offerts de mai à décembre 2024 ont été prévus à une moyenne de +3,6% (+17,8M) au-dessus des moyennes mensuelles de 2019, et la programmation de 2024 continue à appuyer la confiance de l'offre à travers cinq des sept régions mondiales.



"Les prévisions de sièges offerts par les principales compagnies aériennes européennes en 2024 sont stables par rapport à 2019, avec un nombre de vols offerts en baisse de 6% - les principales compagnies aériennes mondiales montrent que les transporteurs à bas prix (LCC) sont également performants " , a commenté Juan Antonio Iglesias.



"Il est intéressant de noter que les LCC représenteront 31 % des sièges offerts dans le monde en 2024. Cela représente une augmentation de 1% par rapport à 2019, et 28% de tous les vols proposés le seront également par des transporteurs LCC, ce qui représente également une augmentation de 1%."







*Le rapport trimestriel sur les tendances de FCM Consulting s'appuie sur des données mondiales provenant de FCM Travel et des données de réservation d'entreprise de Flight Centre Travel Group pour les voyages effectués entre janvier et mars 2024 (Q1-2024). Le rapport utilise les données sur les horaires d'aviation de Cirium en date du 16 avril 2024. Les variations de prix des billets d'avion excluent toutes les taxes.



Le tarif moyen des chambres d'hôtel est le tarif moyen réservé selon les données de réservation de FCM Travel et Flight Centre Travel Group. Les variations des tarifs réservés sont le reflet de la saisonnalité, de l'offre et de la demande, des délais de réservation et des variations des taux de change. Sauf indication contraire, tous les tarifs sont exprimés en dollars américains. Les données et le contenu des hôtels STR sont datés d'avril 2024 pour la période se terminant en mars 2024. Les meilleurs tarifs hôteliers disponibles du GDS sont fixés en avril 2024 pour des réservations en mai 2024.



L'intégralité du rapport trimestriel Q1 FCM Consulting est à retrouver

