Bleisure : des voyageurs affaires de plus en plus nombreux...Vraiment ? 🔑

« Au cours des deux dernières années, nous avons tous apprécié la flexibilité du télétravail et beaucoup cherchent à protéger le temps supplémentaire pour les loisirs ou la famille que cela permet.



Pour les voyageurs d’affaires réguliers, la possibilité de prolonger les voyages d’affaires pour explorer une nouvelle destination et passer du temps avec des amis et de la famille est une priorité cette année »,

« Des clients profitent de leur voyage d’affaires pour prolonger leur séjour d’une ou deux nuits de loisir. C’était ponctuel avant la crise sanitaire. »

« Les entreprises doivent de plus en plus composer avec cette forme de tourisme parce que c'est tout simplement une demande, une attente, notamment des nouvelles générations.



C'est une façon de fidéliser un collaborateur et d'en attirer de nouveaux »,

« Une entreprise qui autorise le bleisure se soucie du bien-être de ses collaborateurs, leur permet de lier l'utile à l'agréable, de rehausser leur moral et de réduire le taux de stress que peut provoquer un déplacement professionnel. Un collaborateur serein est un collaborateur plus productif »

« Cette pratique montre, d'une certaine manière, la volonté des professionnels de rester un maximum de temps dans la destination pour optimiser le coût de leurs déplacements, au sens propre comme au figuré,

Cela permet aux personnes qui ne pourraient pas se le permettre de profiter d'un court séjour de loisirs, sachant qu'elles pourraient déjà faire des économies sur les frais logistiques (déplacement, hébergement...), pris en charge par les entreprises dans le cadre du déplacement professionnel. »

Trouver un équilibre entre vie privée et vie professionnelle est dans l’air du temps.En 2017, une étude menée par CSA affirmait queAu lendemain de la crise sanitaire, le phénomène, vous l’aurez compris : ce n’est pas nouveau, mais ça se répand et ça s’accélère.Ainsi, selon une étude menée par Eurostar sur la reprise des voyages d’affaires entre Londres et Paris, plus d’un quart des voyageurs d’affaires ressentent le besoin deexplique François Le Doze.Une tendance confirmée par Stéphanie Essondo, directrice de l’agence Steph’yTravel Agency Même constat chez Visamundi , agence spécialisée dans l'obtention de visas à distance.explique Alexia Duclaud, responsable marketing de Visamundi., assure-t-elle.Pour certains, le calcul des émissions de carbone générées encouragera les longs séjours et par la même occasion le « bleisure ».développe Alexia Duclaud de Visamundi.