Près des deux tiers des méga-riches vont s’éclater pour leurs loisirs en 2022

La recherche d'expériences uniques peut inclure des expériences culinaires exclusives aux options d'hébergement insolites. La concurrence n'en sera que plus grandes entre les hôtels qui doivent trouver des moyens de se différencier en faisant preuve d'une imagination renforcée.En parallèle, la prise de conscience d'un environnement de plus en plus hostile développe un intérêt pour le tourisme de bien-être qui comprend des activités telles que le yoga, la méditation et les soins de spa. Les hôtels doivent s'assurer qu'ils disposent d'installations et de services adéquats pour répondre à cette demande.Troisièmement, les HNWI s'intéressent de plus en plus aux pratiques de tourisme durable. Ils veulent s'assurer que l'argent de leurs vacances aille à des entreprises qui font de bonnes choses pour l'environnement. Une recommandation pour les hôtels qui doivent mettre l'accent sur leur engagement RSE et leurs initiatives envers le développement durable.