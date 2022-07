Sébastien Bazin est confirmé à la tête du groupe Accor

La division « Economy, Midscale & Premium » regroupant notamment les marques historiques, Novotel, Ibis, Mercure, et des plus récentes Swissôtel, Mövenpick ou Pullman, et s’appuyant sur 4 grandes régions du monde.



La division « Luxury & Lifestyle » qui rassemble les marques de ces univers autour de 4 collections de marques : Raffles/Orient Express, Fairmont, Sofitel/MGallery et Ennismore.



La première division totalise, à ce jour 4 816 hôtels dans le monde et s’appuie sur un pipeline de 948 nouveaux établissements en développement. Ce pôle détiendra des positions de leadership en Europe, en Amérique Latine, en Asie Pacifique et au Moyen-Orient.



Son organisation territoriale se déploie autour de quatre sièges régionaux, basés à Paris, Sao Paulo, Singapour et Shanghaï.



Générateur des plus gros revenus, le pôle concentrera sa stratégie sur l’accélération de son développement en particulier au travers de la franchise et l’industrialisation des process et du modèle opérationnel. C’est l’univers où la synergie d’une chaîne peut produire les meilleurs résultats, notamment pour les propriétaires attentifs à ce que leur investissement soit rentable.



Dans sa communication, le groupe ne cache pas qu’il doit s’adresser à quatre populations avec des exigences de plus en plus compliquées, voire contradictoires, à satisfaire : d’un côté les propriétaires et les actionnaires en attente de performances opérationnelles et financières, et de l’autre, les clients qui veulent des produits et des services toujours plus pertinents, sans oublier les collaborateurs de plus en plus difficiles à recruter et dont il faut attirer – et conserver - les meilleurs talents.



C’est sur cette quadrature – au sens propre – du cercle, que sont attendus le PDG et ses équipes.