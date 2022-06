Morland Mixité Capitale, nouveau site urbain majeur dans Paris

De fait sur les 40 000 m2 que représente l'ensemble des surfaces développées entre le boulevard Morland et le quai Henri IV, on va retrouver People Hostel , gérée par France Hostel,du groupe Paris Society, et SO/ Paris Ennismore, une nouvelle marque du groupe Accor.De plus, les toits sont aménagés et gérés par la start-up " Sous les fraises " pour assurer le recyclage des eaux usées et proposer des cultures urbaines de plantes aromatiques et petits fruits rouges.En soi, l'accumulation de ces différentes fonctions et prestations justifie l'appellation d'immeuble quartier.C'est toute une nouvelle vie qui va surgir de ces bâtiments administratifs reconvertis autour de plusieurs jardins et micro-forêts intérieurs avec des centaines d'arbres plantés sur une dalle technique, un véritable exploit paysagiste.