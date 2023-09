Nicolas Chatillon (Les Etincelles) veut conjuguer lifestyle et montagne durable

Bien conscients des enjeux liés aux bouleversements climatiques et à l’impact du tourisme en montagne, ces natifs de Tignes entendent également s’inscrire en pionniers avec une vision durable de ce que doit devenir l’hébergement de loisirs au sein du plus grand terrain de sports d’hiver au monde : les Alpes françaises.



Il y a quelques mois, ils ont lancé dans les Alpes le concept "Green Resort".



"Nous avons repris beaucoup d'hôtels familiaux à taille humaine - pas plus de 80 chambres - qui construits dans les années 1970-80, n'étaient pas du tout aux standards actuels en matière d'isolation et d'efficacité énergétique" , explique Nicolas Chatillon.



" Ce n'est pas toujours évident techniquement, poursuit-il. Ce sont des rénovations lourdes pour mettre aux normes actuelles ".



Il faut non seulement reconfigurer, isoler avec des matériaux bio-sourcés, souvent désamianter et parfois aussi carrément en passer par des démolitions. Dans ce cas, assure encore Nicolas Chatillon, " on essaie de recycler les matériaux sur place pour limiter l'empreinte carbone ".



" Pour ces rénovations, nous utilisons aussi le bois et la pierre qui sont les matériaux associés au Lifestyle de la montagne. Ce sont eux qui contribuent à l'esprit chalet ", précise Nicolas Chatillon,



" Nous espérons , dit-il, enclencher un cercle vertueux en ayant des bâtiments qui incitent les clients à des comportements éco-responsables en terme de consommation, de gestion des déchets, de choix des mobilités aussi" .



Ainsi, pour limiter l'empreinte carbone des clients qui viennent avec leur voiture, " nous les incitons à laisser leur véhicule au parking, une fois qu'ils sont arrivés ", précise Nicolas Chatillon. Sur place, il est facile de se déplacer grâce à l'exceptionnel réseau de transport public gratuit. Et puis, il y a aussi les remontées mécaniques.



" Nous essayons vraiment de contribuer à la création d'un écosystème afin que les séjours à la montagne soient le plus possible en phase avec les exigences du développement durable. Bien sûr, c'est un travail de longue haleine ", admet-il.