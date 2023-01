Accor lance Handwritten Collection

La stratégie de soft branding, proche de la franchise, permet au groupe Accor d’accélérer son développement et sa présence internationale sans avoir besoin d’investir et de garder l’objectif de signer un hôtel par jour et d’en ouvrir un dans le même temps.



« Nous souhaitons poursuivre cette croissance en nous alignant sur les critères d’investissement de nos partenaires et propriétaires », déclare Camil Yazbeck, directeur du Développement international des marques Premium, Accor.



« Les hôtels indépendants recherchent de plus en plus à s’adosser à la puissance de la structure de vente, de distribution et de fidélisation d'Accor pour augmenter leurs revenus et optimiser leurs coûts, tout en conservant leur identité propre et en offrant un produit, un service et une expérience de haute qualité.



Handwritten Collection leur offre la solution idéale, en offrant la possibilité de conclure un contrat de franchise s’accompagnant d’un niveau d’investissement souple et rentable. »