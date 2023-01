"Les Jobs au Talent ! by Accor" : rendez-vous le 26 janvier au Touquet

Dès l’accueil, les candidats seront mis instantanément dans l’ambiance de cette journée spéciale avec la projection de vidéos - témoignages de professionnels Accor présentant leurs propres parcours.



Face aux candidats, chaque enseigne recrutera pour son propre établissement, avec un passage par 4 pôles de simulation pour les métiers de l’hôtellerie restauration : la cuisine, la chambre, la réception et la salle avec mise en situation dans les différents espaces de l’hôtel : défi des 7 erreurs dans la chambre, quiz sur les produits d’entretien dans la salle de bain, défi de la mise en place d’une table et présentation orale du menu en salle, ainsi qu’un parcours de service au plateau, à la réception le test de la mise en situation client et enfin, en cuisine, les candidats auront 12 minutes pour réaliser une salade gourmande avec les produits du frigo !



Ces défis ont pour but de détecter les aptitudes des candidats : sens du détail, autonomie, efficacité, respect des consignes, créativité, précision et organisation, autant de qualités recherchées pour rejoindre Accor.



Pour cette édition, le dispositif a été aménagé afin de répondre aux exigences de sécurité requises sur certains postes. Ainsi, les métiers du bien-être seront eux aussi accessibles lors de cette journée de recrutement via un lien d’inscription spécifique permettant aux candidats de justifier d’un diplôme (CAP esthétique, formation spécialisée en SPA, formation PSE (Premier Secours en Equipe) ou BPJEPS ANN (« Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport ») pour encadrer les activités aquatiques.



Pour tester les aptitudes des esthéticien.ne.s, ils devront accueillir en cabine une cliente et réaliser un bilan de la peau afin de proposer le soin du visage adapté. Une autre simulation prévoit d’accueillir un client au bar à produits et de lui expliquer succinctement les différentes gammes proposées sur le site pour enfin lui conseiller les meilleurs produits pour profiter des bienfaits de la thalassothérapie de retour à la maison.



Les candidats spa praticien.ne.s devront soit expliquer la différence entre balnéothérapie et thalassothérapie à un client intéressé pour faire des soins, soit accueillir un client en cabine et lui proposer un modelage ou massage confort adapté pour libérer les tensions.



Enfin, les candidats maitres-nageurs / coach devront accueillir un petit groupe de clients pour un cours d’aquabike et le leur expliquer.