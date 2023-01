Accor, les actualités et informations clés de l'entreprise

Retrouvez l’article :

L’Orient-Express et toutes ses variations restent synonymes d’exotisme, de Belle Époque et surtout de luxe raffiné. Le groupe Accor a racheté la marque et tout ce qu’il restait du train mythique éparpillé. Le train complet est aujourd’hui en plein chantier et donne naissance à une division Orient-Express, une nouvelle équipe constituée autour de Guillaume de Saint-Lager.