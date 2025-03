Le Territoire de Belfort initie la rénovation du sentier du Ballon d’Alsace

Ce projet, mené dans le respect du statut de site classé, privilégie des techniques peu invasives afin de protéger les écosystèmes sensibles qui composent les chaumes d’altitude.



Les travaux s’articulent autour de quatre axes principaux. Le premier consiste à stabiliser les sols, fortement soumis à l’érosion, pour éviter leur affaissement progressif. Le second vise à améliorer l’évacuation des eaux pluviales, afin de limiter le ruissellement et ses conséquences sur la végétation. Le troisième enjeu est de réduire la largeur des sentiers, une mesure destinée à restreindre l’impact du passage des visiteurs sur les zones naturelles les plus fragiles. Enfin, une mise à jour de la signalétique est prévue, avec l’objectif de valoriser les dimensions historiques et écologiques du site.



Conçu pour concilier protection de l’environnement et maintien de l’attractivité touristique, le chantier a été pensé pour minimiser les désagréments pour les usagers. L’accès au site sera conservé pendant toute la durée des travaux, qui se dérouleront par tronçons successifs jusqu’en 2028, avec des périodes et zones de fermeture limitées. Les premières phases de conception ont été engagées dès 2024, en partenariat avec un bureau d’études spécialisé dans les sentiers de montagne, et le passage à la phase administrative interviendra courant 2025. Cette approche progressive garantit à la fois efficacité technique et respect des contraintes du site.