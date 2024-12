Porquerolles en hiver : une échappée belle entre nature et sérénité

Porquerolles ressemble fort à ce que l’on peut imaginer d’un territoire insulaire méditerranéen. Sa côte nord est ourlée de plages de sable, bordées de pins et d’arbousiers. Plages d’Argent, de la Courtade, Notre-Dame, du Langoustier et de l’Aygade (la plus petite) promettent des balades solitaires, parfois rafraichies par un frais (froid !) mistral.



La côte sud est sauvage et schisteuse, indentée de cales et de calanques. Quant à l’intérieur, il arbore une parure typiquement sudiste : ses bois de pins, d’eucalyptus et de chênes exhalent d’âpres senteurs dès que le soleil se montre. Ils alternent avec des parcelles de vigne, représentés par les Domaines de l’Île (propriété de Chanel) et de la Courtade. Au total, environ 70 ha sont cultivés et produisent des vins rouges, rosés et blancs « Côtes de Provence », cultivés en bio.