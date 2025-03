Corsica Ferries lance des mini-croisières au départ de Toulon

L’an dernier, Corsica Ferries a réalisé 13 mini-croisières de 7 500 passagers à partir de la Corse. Un succès qui démontre l'appétence de nos clients pour ces offres sur-mesure et à tarif doux

à partir de Toulon Du 1er au 4 mai, une croisière permettra de découvrir successivement Golfo Aranci en Sardaigne et Ajaccio en Corse. Cette escapade inclut trois nuits à bord du ferry, une journée libre à Golfo Aranci et une autre à Ajaccio, pour un tarif à partir de 139 € par personne. Le départ est prévu de Toulon le 1er mai à 16h30 avec un retour le 4 mai à 10h00., précise : «. »Dès le 10 mai, la compagnie maritime proposera également des, chaque week-end jusqu’à début juin. Ces mini-croisières de deux nuits, à partir de 89 € par personne, incluent une journée libre sur l’île. Plusieurs dates sont programmées : du 10 au 12 mai, du 17 au 19 mai, du 24 au 26 mai et du 30 mai au 1er juin.D'autres dates pourraient être ajoutées en. Le programme permet de visiter notamment Ciutadella, Binibeca Vell, les criques de Cala Macarella, Mahón et le parc de s'Albufera des Grau. Les traversées sont assurées en cabine avec hébergement à bord du ferry. Un jeu-concours permettant de gagner une mini-croisière est actuellement en cours sur Facebook jusqu'au 31 mars.