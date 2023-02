Mes Pieds sur Terre : tourisme et évasion à une heure de train de Lyon

« La boucle est pensée comme une excursion touristique plus que comme une randonnée, c’est la valeur ajoutée »

« On court toujours tout le temps : marcher, simplement, ça me semble un bon point de départ pour se sentir loin tout de suite. Le but, c'est de prendre son temps, avec des itinéraires touristiques qui sont des prétextes pour redécouvrir son propre territoire »

« C’est toujours quelque chose d’emblématique de l’itinéraire. Ça peut être un son très marquant, ou bien juste le bruit du vent, ou le silence : on est vraiment dans une logique d’immersion ».

Une chance, en effet, car à deux pas, à Lyon, vivent surtout des citadins en appartement, pris dans leur quotidien. Son agence, Mes Pieds sur Terre prend donc tout en charge.De l’inspiration à la logistique en passant pas le repérage, l’agence propose ses randonnées d’une journée à deux pas de chez soi, organisée comme elle le ferait pour un grand voyage.Chaque itinéraire est géolocalisé, via Mhikes , une application de guidage en accès libre destinée aux pros du tourisme. Les clients y trouvent l’itinéraire, mais aussi les aspects pratiques (horaires et billets de train, contacts taxis, conseils pratiques...). Mes pieds sur Terre ajoute parfois un jeu de piste ou une adresse pour aller plus loin s’ils le souhaitent.Le but, c’est de faire sortir les citadins de leur quotidien, pendant quelques heures.Et c’est vrai que ça n’est pas une démarche naturelle de prime abord : si on veut sortir de son quotidien, on a tendance à partir loin ; si on veut se promener une journée, on ne va pas chercher loin.C’est pourquoi l’agence Mes Pieds sur Terre se donne les moyens d’attirer ses futurs clients en leur proposant un aperçu original : pas trop d’images, pour ne pas survendre ni trop en montrer et laisser le voyageur être surpris. MaisLe message : oui, on peut aller à l’international. Mais on peut aussi découvrir les abords de chez soi et les appréhender de manière différente.