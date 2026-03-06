TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
MSC accélère le rapatriement des passagers du MSC Euribia

Débarquement obligatoire fixé au 12 mars 2026


Immobilisé à Dubaï dans le contexte des tensions au Moyen-Orient, le navire MSC Euribia est progressivement vidé de ses passagers. La compagnie MSC Croisières indique avoir déjà organisé le retour de plus de 1 500 voyageurs qui se trouvaient à bord et les passagers sont tous invités à quitter le bateau d'ici le 12 mars à 11 heures.


Rédigé par le Lundi 9 Mars 2026 à 11:00

Les passagers du MSC Euribia ont appris dimanche qu'ils devaient quitter le navire au plus tard le jeudi 12 mars à 11 heures - @DepositPhotos.com, danny.dannyallison.co.uk
TourMaG
MSC Croisières accélère.

Au total, sept vols ont quitté le Moyen-Orient, combinant charters affrétés par la compagnie, sièges réservés sur des vols commerciaux avec Emirates et Flydubai, ainsi que certains vols organisés par des gouvernements nationaux.

Les passagers du MSC Euribia ont été rapatriés vers plusieurs destinations, dont le Royaume-Uni, l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne, les États-Unis et le Brésil.

« Je suis extrêmement fier de la manière dont l'ensemble de l'entreprise s'est mobilisée pour mener à bien cette opération de rapatriement très complexe », a déclaré Pierfrancesco Vago, président exécutif de MSC Croisières.

Selon la compagnie, la situation à bord demeure calme et les passagers ont accès à l’ensemble des services et installations du navire.

Les passagers doivent quitter le bateau le 12 mars

Une communication distribuée aux passagers encore présents à bord, dévoilée sur les réseaux sociaux indique par ailleurs que tous les voyageurs devront quitter le navire au plus tard le jeudi 12 mars à 11 heures.

Sur LCI, une Française bloquée sur le bateau témoigne du soutien de MSC, mais aussi de son désarroi, et en appelle à l'Etat français pour organiser son rapatriement.

MSC explique que le paquebot doit désormais être maintenu « dans des conditions lui permettant de naviguer à tout moment ».

Les passagers qui n’auront pas organisé leur retour d’ici là et qui n'avaient pas réservé un vol retour via MSC devront quitter le navire et trouver un hébergement à terre à leurs frais.

A noter, de nombreux passagers qui remercient MSC pour la gestion de la crise. « Merci aux employés qui ont continué à proposer toutes les activités du bateau alors qu'il y avait des alertes missiles.

Merci au commandant qui nous donnait des nouvelles régulièrement. Merci MSC ! », peut-on ainsi lire sur les groupes Facebook consacrés à cette crise et alimentés par les clients.

Lire aussi : MSC Euribia bloqué à Dubaï : les trois dernières croisières annulées

Lu 153 fois

Tags : croisières, moyen-orient, msc
