MSC accélère le rapatriement des passagers du MSC Euribia

Les passagers du MSC Euribia ont appris dimanche qu'ils devaient quitter le navire au plus tard le jeudi 12 mars à 11 heures - @DepositPhotos.com, danny.dannyallison.co.uk
MSC Croisières accélère.
Au total, sept vols ont quitté le Moyen-Orient, combinant charters affrétés par la compagnie, sièges réservés sur des vols commerciaux avec Emirates et Flydubai, ainsi que certains vols organisés par des gouvernements nationaux.
Les passagers du MSC Euribia ont été rapatriés vers plusieurs destinations, dont le Royaume-Uni, l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne, les États-Unis et le Brésil.
« Je suis extrêmement fier de la manière dont l'ensemble de l'entreprise s'est mobilisée pour mener à bien cette opération de rapatriement très complexe », a déclaré Pierfrancesco Vago, président exécutif de MSC Croisières.
Selon la compagnie, la situation à bord demeure calme et les passagers ont accès à l’ensemble des services et installations du navire.
Les passagers doivent quitter le bateau le 12 mars
Une communication distribuée aux passagers encore présents à bord, dévoilée sur les réseaux sociaux indique par ailleurs que tous les voyageurs devront quitter le navire au plus tard le jeudi 12 mars à 11 heures.
