MSC Euribia bloqué à Dubaï : les trois dernières croisières annulées

Les passagers du MSC Euribia en attente d’un rapatriement


MSC Croisières annonce l’annulation des trois dernières croisières programmées pour cette saison hivernale au départ du Proche-Orient à bord du MSC Euribia, prévues les 14, 21 et 28 mars 2026 (avec embarquements également à Doha et Abu Dhabi).


Mercredi 4 Mars 2026

MSC a été contrainte d'annuler les trois dernières croisières de la saison 2026 à bord du MSC Euribia au départ du Moyen-Orient - Photo : MSC Croisières
Alors que le MSC Euribia reste immobilisé dans le port de Dubaï en raison de la situation sécuritaire régionale MSC Croisières a décidé d’annuler les dernières croisières de la saison.

« Tous les passagers concernés sont contactés par le canal par lequel ils ont effectué leur réservation - soit leur agence de voyages, soit directement par MSC Croisières - et se verront proposer un remboursement intégral, accompagné des modalités de traitement correspondantes », précise la compagnie.

MSC Euribia : « la situation à bord reste calme »

Par ailleurs, MSC indique travailler « en étroite collaboration avec les compagnies aériennes afin de faciliter la poursuite du voyage de nos passagers », un « processus qui prendra du temps compte tenu de l’important retard accumulé et de l’ampleur des perturbations ».

L'armateur souligne enfin que « la situation à bord reste calme, les passagers ont pleinement accès à tous les services et installations du navire, et nous continuons à assurer un niveau élevé de soins, de confort et de soutien tant pour les passagers que pour l’équipage ».

Tags : croisieres, msc, proche orient
