MSC Euribia bloqué à Dubaï : les trois dernières croisières annulées

MSC a été contrainte d'annuler les trois dernières croisières de la saison 2026 à bord du MSC Euribia au départ du Moyen-Orient - Photo : MSC Croisières
Alors que le MSC Euribia reste immobilisé dans le port de Dubaï en raison de la situation sécuritaire régionale MSC Croisières a décidé d’annuler les dernières croisières de la saison.
« Tous les passagers concernés sont contactés par le canal par lequel ils ont effectué leur réservation - soit leur agence de voyages, soit directement par MSC Croisières - et se verront proposer un remboursement intégral, accompagné des modalités de traitement correspondantes », précise la compagnie.
MSC Euribia : « la situation à bord reste calme »
Par ailleurs, MSC indique travailler « en étroite collaboration avec les compagnies aériennes afin de faciliter la poursuite du voyage de nos passagers », un « processus qui prendra du temps compte tenu de l’important retard accumulé et de l’ampleur des perturbations ».
L'armateur souligne enfin que « la situation à bord reste calme, les passagers ont pleinement accès à tous les services et installations du navire, et nous continuons à assurer un niveau élevé de soins, de confort et de soutien tant pour les passagers que pour l’équipage ».
