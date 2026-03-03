Crise pays du Golfe : le casse-tête kafkaïen des tour-opérateurs

Du côté d'Austral Lagons, on vit aussi les même difficultés.



Les clients du voyagistes sont eux coincés aux Maldives, aux Seychelles, au Sri Lanka, en Tanzanie et Zanzibar ou encore aux Émirats.



"C'est très chaud" , souffle de son côté Hélion de Villeneuve, directeur général d'Austral Lagons : "L'urgence pour nous, c'est de rapatrier nos clients. C'est notre priorité absolue. Nous les assistons bien sûr sur place. Nous avons commencé à en faire revenir des Seychelles et de Tanzanie. Mais nous sommes loin d'avoir fait rentrer tout le monde".



Mais le véritable problème pour ce spécialiste, ce sont les Maldives.



"Pour les Maldives, ce sont essentiellement des compagnies du Golfe qui opèrent. Quelle que soit la compagnie, la problématique reste la même : la situation est extrêmement complexe.



Nous avons de nombreux clients concernés, ce qui rend la gestion particulièrement délicate. Nous sommes en pleine vacances scolaires, sur une destination qui a le vent en poupe. Nos équipes sont pleinement mobilisées sur le dossier" , précise Hélion de Villeneuve qui ajoute : "Notre objectif est de rapatrier les voyageurs coutent que coutent. Aujourd'hui c'est le client en premier."