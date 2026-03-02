TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
Travelsoft Pay et Mastercard annoncent un partenariat

Vers des paiements plus fluides dans le tourisme


Le groupe Travelsoft renforce son offre de services en annonçant un partenariat stratégique avec Mastercard. À travers Travelsoft Pay, sa nouvelle entité dédiée aux paiements, l’acteur technologique veut fluidifier, sécuriser et automatiser les flux financiers B2B dans l’industrie du voyage.


Rédigé par le Mardi 3 Mars 2026 à 13:49

Travelsoft accélère avec Mastercard - Depositphotos.com @igorgolovniov
Travelsoft Pay annonce un partenariat avec Mastercard afin de renforcer la circulation des paiements au sein de l’écosystème mondial du voyage.

L'objectif est de proposer une infrastructure de paiement sécurisée, évolutive et pensée spécifiquement pour les besoins du commerce B2B dans le secteur du travel.

Les plateformes du groupe accompagnent des centaines de clients à travers le monde et traitent chaque année près de 50 milliards d’euros de volume d’affaires (GMV), soutenant des processus critiques de réservation et d’opérations pour l’industrie touristique.

Une plateforme conçue pour fluidifier pay-ins et pay-outs

Nouvelle entité au sein du groupe, Travelsoft Pay se positionne comme une plateforme destinée à automatiser les encaissements et décaissements, réduire la complexité opérationnelle et offrir aux entreprises du voyage davantage de transparence et de contrôle dans la gestion de leurs flux financiers.

Dans le cadre de ce partenariat, Travelsoft Pay s’appuiera sur le programme Wholesale de Mastercard (MWP), qui simplifie depuis plus de dix ans les paiements B2B dans l’écosystème travel.

Ce dispositif facilite notamment l’utilisation de cartes virtuelles (VCN), permettant aux intermédiaires de générer des paiements flexibles, sécurisés et instantanés.

"Après 25 ans passés à connecter l’écosystème mondial du voyage grâce à la technologie, nous savons que nos clients recherchent fiabilité, transparence et confiance", déclare Christian Sabbagh, CEO de Travelsoft Group.

"En combinant la technologie de Mastercard avec la plateforme API-first de Travelsoft Pay, nous permettons à chaque acheteur, fournisseur et voyageur de transacter de manière sûre, fluide et sereine."

Sécuriser les paiements fournisseurs

Au-delà de la fluidité transactionnelle, le partenariat vise également à renforcer l’efficacité et la sécurisation des paiements fournisseurs. Les fonds sont ainsi protégés, réconciliés et versés de manière transparente, tout en soutenant une meilleure gestion de la liquidité pour les entreprises du voyage opérant sur plusieurs marchés et devises.

Mary Cotugno, Managing Director de Travelsoft Pay, souligne que la solution est née "des réalités quotidiennes des intermédiaires et fournisseurs qui font vivre cette industrie".

De son côté, Chiara Quaia, Senior Vice President, B2B Travel chez Mastercard, met en avant la dimension structurante de l’accord : "Ensemble, Mastercard et Travelsoft Pay déploient une infrastructure de paiement B2B sécurisée et évolutive qui façonne l’avenir du voyage et des paiements. Notre partenariat réduit les frictions tout au long de la chaîne de valeur, de la réservation au règlement final."

A lire aussi : Comment Mastercard répond aux enjeux du tourisme de demain


