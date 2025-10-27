Travelsoft nomme Axel Nazarian au poste de directeur général

Afin de poursuivre son "expansion mondiale" et étendre son offre, Travelsoft se dote d'un nouveau directeur général.
Axel Nazarian est arrivé au sein du Groupe en septembre 2025, selon un communiqué, pour superviser "le pilotage, les opérations mondiales et les initiatives de Travelsoft visant à accélérer l'excellence opérationnelle du groupe sur toutes ses plateformes" (Atcore, Orchestra, Tigerbay, Traffics, Travel Compositor, Travel Connection Technology, Travelgate, Travelsoft Services et Eventiz - dont Travolution, récemment acquise).
"Je me concentrerai sur la responsabilisation des équipes, l'optimisation des opérations et la garantie que Travelsoft continue de mener la transformation technologique du voyage à l'échelle mondiale", a indiqué Axel Nazarian.
"La nomination d'Axel marque une étape importante dans l'histoire de Travelsoft. Son expérience de leadership international et sa solide expertise opérationnelle seront essentielles pour poursuivre notre expansion mondiale et étendre l'offre complète de Travelsoft à nos entreprises", a déclaré, de son côté, Christian Sabbagh, fondateur et PDG de Travelsoft.
Axel Nazarian, un ancien de Carrefour et Veepee
Axel Nazarian est ingénieur de Telecom Paris et possède près de vingt ans d'expérience en leadership dans le e-commerce, la transformation omnicanale et les opérations internationales.
Il possède une connaissance approfondie du développement des entreprises numériques et de la direction d'organisations internationales sur les marchés mondiaux.
Avant de rejoindre Travelsoft, il a occupé des postes de direction chez Carrefour, dont récemment celui de directeur exécutif e-commerce de Carrefour Espagne. À ce titre, il était rattaché au PDG et siégeait au comité exécutif.
Auparavant, il a travaillé chez Veepee (anciennement vente-privee.com), où il a occupé des postes de direction, notamment celui de PDG de Veepee USA.
Il rejoint Travelsoft, dont les technologies génèrent plus de 40 milliards d'euros de réservations chaque année pour les acteurs du voyage dans plus de 90 pays et qui regroupe neuf plateformes.
L'entreprise s'attache à répondre aux enjeux technologiques clés en automatisant l'approvisionnement, le packaging, la réservation et la connectivité. Elle emploie environ 700 experts en technologies du voyage.
