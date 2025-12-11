TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Meliá accélère son expansion luxe et lifestyle en 2026

23 ouvertures prévues dans les plus belles destinations


Avec de nouvelles adresses en Asie, aux Amériques, en Europe et dans l'océan Indien, Meliá Hotels International annonce une année 2026 marquée par une forte croissance de ses marques luxe et lifestyle. Des resorts Paradisus aux hôtels Gran Meliá, en passant par The Meliá Collection et les établissements MiM, le groupe renforce son positionnement mondial tout en misant sur le design, la culture locale et la durabilité.


Rédigé par le Vendredi 12 Décembre 2025

Meliá accélère son expansion sur les segments luxe et lifestyle en 2026 - DepositPhotos.com, PierreOliviertos
Aerticket
Meliá Hotels International annonce une année 2026 marquée par 23 ouvertures pour ses marques haut de gamme, après un exercice 2025 riche en lancements.

Cette dynamique s’incarne notamment avec Paradisus Bali, premier resort de la marque en Asie du Sud-Est, qui met au cœur de son concept la philosophie Wellness Designed by Destination et le programme Destination Inclusive.

Le groupe prépare également la réouverture de Paradisus Cancún, entièrement transformé, avec une approche mêlant rituels locaux, matériaux naturels et expériences culturelles.

En parallèle, Meliá poursuit son implantation dans les grandes destinations luxe avec Gran Meliá Dubai Jumeirah attendu en décembre 2026, un projet d’hôtel et résidences aux Seychelles, ainsi qu’un premier resort de luxe aux Maldives au sein de The Meliá Collection.

The Meliá Collection : un portefeuille haut de gamme renforcé

La montée en puissance de The Meliá Collection constitue un autre pilier de l’année 2026.

L’intégration des hôtels MiM, créés par Lionel Messi, renforce la marque sur le segment des boutique hôtels, tout en préservant leur identité.

D’autres projets viennent s’y ajouter, dont Casa Lucia, rénovée à Buenos Aires, ou encore des futurs établissements en Andalousie, à Cadix et à Milan. La Collection ouvrira également deux adresses intimistes sur l’île de Gozo, à Malte.

En complément, Meliá investit dans le repositionnement de ses actifs, avec l’entrée des établissements ZEL Fuerteventura, ZEL Crète et ZEL Madrid dans la gamme lifestyle.

Le groupe travaille avec des studios de design internationaux afin d’assurer une cohérence esthétique et une expérience client alignée avec les attentes actuelles du luxe.

Enfin, la stratégie environnementale Travel For Good reste centrale, affirmant la volonté du groupe d’allier développement haut de gamme et engagement durable.

