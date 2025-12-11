Meliá accélère son expansion luxe et lifestyle en 2026

23 ouvertures prévues dans les plus belles destinations

Avec de nouvelles adresses en Asie, aux Amériques, en Europe et dans l'océan Indien, Meliá Hotels International annonce une année 2026 marquée par une forte croissance de ses marques luxe et lifestyle. Des resorts Paradisus aux hôtels Gran Meliá, en passant par The Meliá Collection et les établissements MiM, le groupe renforce son positionnement mondial tout en misant sur le design, la culture locale et la durabilité.



Rédigé par Noah Penalva le Vendredi 12 Décembre 2025

