TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

Le Mekong Romance 5*, nouveau bateau de luxe de Rivages du Monde

32 cabines, un lounge, un bar, un restaurant, un espace bien-être, un espace de remise en forme, une piscine...


A partir d'octobre 2026, le Mekong Romance 5* naviguera de Saïgon (Ho Chi Minh ville) jusqu’aux Temples d’Angkor (et vice-versa) pour le compte de Rivages du Monde. Ce bateau raffiné illustre la montée en gamme engagée par Alain Souleille, le fondateur de la compagnie de croisières.


Rédigé par le Jeudi 11 Décembre 2025

Le Mekong Romance - Illustration : Rivages du Monde
Le Mekong Romance - Illustration : Rivages du Monde
Aerticket
A l'automne 2026, Rivages du Monde fera naviguer un deuxième bateau sur le Mékong, le Mekong Romance.

Cette compagnie de croisières, créée en 2001 par Alain Souleille, proposait déjà des croisières francophones sur ce grand fleuve, depuis Saïgon (Ho Chi Minh ville) jusqu’à Siem Reap et aux Temples d’Angkor, au Cambodge, mais avec un seul bateau, l'élégante R/V La Marguerite (46 cabines) dont le nom faisait référence à l'écrivaine Marguerite Duras.

Avec seulement 32 cabines, le Mekong Romance allie bien davantage charme intemporel et confort moderne et promet des expériences exclusives et intimistes.

Lire aussi : Rivages du Monde poursuit sa montée en gamme

Le français toujours privilégié à bord

Autres articles
Boiseries élégantes, lignes contemporaines et réminiscences du style colonial y composent une atmosphère raffinée et chaleureuse.

A bord, chaque détail a été pensé pour offrir un univers intimiste. Toutefois, certains détails ont été inspirés par la maison du riche Chinois Huynh Thuy Lê - qui est le personnage principal de L'Amant -, livre qui a valu en 1984 le prix Goncourt à la décidément incontournable Marguerite Duras !

Conformément à la promesse de Rivages du Monde, à bord, le français est toujours privilégié. Et, le service est très attentionné.

Les itinéraires mettent en lumière l'histoire, les traditions et les enjeux contemporains des régions traversées, grâce aux interventions de conférenciers passionnés tandis que les escales sont des temps de partage et d'échanges entre voyageurs et habitants rencontrés.

32 cabines spacieuses et trois catégories

Les cabines Deluxe disposent de lits jumeaux rapprochables - Photo : Rivages du Monde
Les cabines Deluxe disposent de lits jumeaux rapprochables - Photo : Rivages du Monde
Les 32 cabines de trois catégories sont très spacieuses : les 28 cabines Deluxe de 30 m2 s'ouvrent largement sur le fleuve grâce à leur balcon privatif.

Elles disposent de lits jumeaux rapprochables, d'une salle de bains avec douche à l'italienne et toilettes, ainsi que de tout le confort moderne. Toutes sont climatisées. Leur décoration raffinée mêle lignes contemporaines et accents traditionnels.

Avec 54 m2 et deux balcons, la Junior Suite (2 cabines), sur le Pont supérieur, comprend un salon séparé, une chambre élégamment aménagée avec un lit double king size, deux salles de bains, l'une avec baignoire, l'autre avec douche à l'italienne.

La Suite Armateur (2 cabines), sur le Pont Panorama, conjugue sur 60 m2 espace, lumière et raffinement : un vaste salon indépendant, une terrasse privée, une chambre avec lit king size. La salle de bains, dotée d'une douche à l'italienne et d'une baignoire, est ouverte sur le Mékong.

De véritables salons flottants

Lignes contemporaines et réminiscences du style colonial composent une atmosphère raffinée - Photo : Rivages du Monde
Lignes contemporaines et réminiscences du style colonial composent une atmosphère raffinée - Photo : Rivages du Monde
Les espaces communs du Mekong Romance ont été conçus comme de véritables salons flottants : sur le pont Soleil, le lounge et son bar panoramique ; sur le Pont Panorama, le vaste restaurant qui sert une cuisine inspirée des terroirs traversés comme des traditions gastronomiques du monde.

A midi, sont proposés des buffets variés. Le soir, des dîners à la carte, avec des soirées thématiques consacrées aux traditions culinaires du Vietnam et du Cambodge.

Enfin, deux salons privés pouvant accueillir jusqu'à dix convives, proposent chaque soir un menu exclusif, accessible sur réservation. Une carte spéciale d'accords mets-vin est disponible en supplément.

A cela s'ajoute, sur le pont principal, un espace bien-être de près de 100 m2 qui réunit quatre cabines de spa, un sauna, un hammam et un salon de beauté.

Au Pont Soleil, on trouve aussi une piscine d'environ 40 m2. Est également présent un espace de remise en forme de 23 m2, équipé de tapis de course, vélos et appareils de musculation.

Mekong Romance : premier départ le 5 octobre 2026

Sur le pont Soleil, un véritable salon flottant - Photo : Rivages du Monde
Sur le pont Soleil, un véritable salon flottant - Photo : Rivages du Monde
Le Mekong Romance est encore en construction dans les chantiers navals de Hô Chi Minh-Ville (Saïgon).

C'est de ces mêmes chantiers qu'était sortie, en 2009, R/V La Marguerite, affrété depuis par Rivages du Monde. Tous deux sont des navires modernes à fond plat spécialement conçus pour naviguer sur le Mékong.

"Le propriétaire du Mekong Romance est Focus, notre partenaire historique sur le Mékong depuis quinze ans", précise Alain Souleille. Le bateau sera donc également affrété par Rivages du Monde.

Si la mise en eau du Romance Mekong est programmée pour la prochaine saison (premier départ le 5 octobre 2026), les croisières sur ce bateau d'exception "conçu pour redéfinir les codes du luxe fluvial", sont d'ores et déjà commercialisées sur le site Internet de la compagnie. "Et, d'ailleurs, ça marche très bien", se réjouit Alain Souleille.

Un bateau qui confirme la montée en gamme de Rivages du Monde

Les tarifs sur le Mekong Romance sont un peu plus élevés (à partir de 6 600 €) que sur le R/V La Marguerite.

Le nombre moins élevé de passagers (62 maximum sur le Mekong Romance versus 88 sur R/V La Marguerite), le raffinement plus travaillé, les équipements plus nombreux du Mekong Romance, expliquent cette différence.

Lire aussi : Laos : j'ai testé la croisière sur le R/V Champa Pandaw 4*

Plus intimiste, le Mekong Romance devrait séduire les couples voyageant seuls, tandis que le RV La Marguerite semble plus adapté pour accueillir des groupes (composés, bien entendu, de couples et de passagers voyageant seuls).

L'arrivée du Mekong Romance s'inscrit dans la montée en gamme impulsée par le patron de Rivages du Monde. Alain Souleille entend en effet mettre progressivement à niveau sa flotte et en augmenter le standing.

D'ores et déjà, les croisières "Les trois gorges du Yangtsé" proposées par Rivages du Monde en Chine "se font, assure Alain Souleille, sur un bateau encore plus chic, encore plus luxueux que le Mekong Romance".

PAULA BOYER Publié par Paula Boyer Responsable rubrique LuxuryTravelMaG - TourMaG.com
Voir tous les articles de Paula Boyer
  • picto Twitter
  • picto Linkedin
  • picto email

Lu 386 fois

Tags : alain souleille, mekong, rivages du monde
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 11 Décembre 2025 - 12:21 Ras Al Khaimah : un terminal VVIP et de nouveaux hangars privés dès 2027

Mercredi 10 Décembre 2025 - 10:22 Tour du monde : Four Seasons lance "New World Icons" pour 2027

Mondial Tourisme

Brand news LuxuryTravelMaG

L’invitation Exclusive – offre spéciale de fin d’année

L’invitation Exclusive – offre spéciale de fin d’année
Explora Journeys, la marque de voyages en mer d’exception propose jusqu’au 30 décembre une nouvelle...
Dernière heure

Cathay Pacific rouvre son salon à l'aéroport Paris Charles de Gaulle

Télécabine entre Pra-Loup et La Foux d’Allos : la Région Sud accorde une enveloppe de 10M€

Air France : un nouveau salon à l’aéroport de Londres Heathrow

Le Mekong Romance 5*, nouveau bateau de luxe de Rivages du Monde

Aircalin : un premier vol ultra long-courrier crédité de 25% de SAF

Brand News

9ème Airlines Weeks : Resaneo a reçu ses partenaires aériens pendant cinq semaines

9ème Airlines Weeks : Resaneo a reçu ses partenaires aériens pendant cinq semaines
Les Airlines Weeks organisées par RESANEO se sont achevées jeudi 4 décembre. Trois jours par...
Les annonces

DOUBLE SENS - Gestionnaire Back-office H/F - CDI - (Paris)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DOUBLE SENS - Responsable de Production H/F - CDI - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DOUBLE SENS - Conseiller(e) Voyages BtoC H/F - CDI - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Playa Hotels & Resorts : un nouveau chapitre au sein de Hyatt Inclusive Collection

Playa Hotels &amp; Resorts : un nouveau chapitre au sein de Hyatt Inclusive Collection

Londres en 3 et 5 jours : itinéraires complets avec Civitatis

Londres en 3 et 5 jours : itinéraires complets avec Civitatis
Distribution

Distribution

Infographie : évolution de la part du tourisme dans le PIB !

Infographie : évolution de la part du tourisme dans le PIB !
Partez en France

Partez en France

Télécabine entre Pra-Loup et La Foux d’Allos : la Région Sud accorde une enveloppe de 10M€

Télécabine entre Pra-Loup et La Foux d’Allos : la Région Sud accorde une enveloppe de 10M€
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Le groupe RATP cède ses activités de bus touristiques à Londres et Bath

Le groupe RATP cède ses activités de bus touristiques à Londres et Bath
Production

Production

TUI Group dépasse ses objectifs 2025, recul de la région Ouest

TUI Group dépasse ses objectifs 2025, recul de la région Ouest
AirMaG

AirMaG

Cathay Pacific rouvre son salon à l'aéroport Paris Charles de Gaulle

Cathay Pacific rouvre son salon à l'aéroport Paris Charles de Gaulle
Transport

Transport

FlixBus fait son retour à la gare de Pershing - Porte Maillot le 15 décembre

FlixBus fait son retour à la gare de Pershing - Porte Maillot le 15 décembre
La Travel Tech

La Travel Tech

Gestion des vols : Travelsoft fait l'acquisition d'airQuest

Gestion des vols : Travelsoft fait l'acquisition d'airQuest
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le Mekong Romance 5*, nouveau bateau de luxe de Rivages du Monde

Le Mekong Romance 5*, nouveau bateau de luxe de Rivages du Monde
HotelMaG

Hébergement

Accor : une vingtaine de nouveaux hôtels en France au 2e semestre 2025

Accor : une vingtaine de nouveaux hôtels en France au 2e semestre 2025
Futuroscopie

Futuroscopie

Le tourisme religieux reprend du souffle [ABO]

Le tourisme religieux reprend du souffle [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !
CruiseMaG

CruiseMaG

SamBoat enregistre 25 à 30% de ses locations annuelles en hiver

SamBoat enregistre 25 à 30% de ses locations annuelles en hiver
TravelJobs

Emploi & Formation

4ᵉ Semaine des métiers du tourisme : les labellisations sont ouvertes !

4ᵉ Semaine des métiers du tourisme : les labellisations sont ouvertes !
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Air France : un nouveau salon à l’aéroport de Londres Heathrow

Air France : un nouveau salon à l’aéroport de Londres Heathrow
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias