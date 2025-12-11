Le Mekong Romance 5*, nouveau bateau de luxe de Rivages du Monde

A l'automne 2026, Rivages du Monde fera naviguer un deuxième bateau sur le Mékong, le Mekong Romance.
Cette compagnie de croisières, créée en 2001 par Alain Souleille, proposait déjà des croisières francophones sur ce grand fleuve, depuis Saïgon (Ho Chi Minh ville) jusqu’à Siem Reap et aux Temples d’Angkor, au Cambodge, mais avec un seul bateau, l'élégante R/V La Marguerite (46 cabines) dont le nom faisait référence à l'écrivaine Marguerite Duras.
Avec seulement 32 cabines, le Mekong Romance allie bien davantage charme intemporel et confort moderne et promet des expériences exclusives et intimistes.
Le français toujours privilégié à bord
Boiseries élégantes, lignes contemporaines et réminiscences du style colonial y composent une atmosphère raffinée et chaleureuse.
A bord, chaque détail a été pensé pour offrir un univers intimiste. Toutefois, certains détails ont été inspirés par la maison du riche Chinois Huynh Thuy Lê - qui est le personnage principal de L'Amant -, livre qui a valu en 1984 le prix Goncourt à la décidément incontournable Marguerite Duras !
Conformément à la promesse de Rivages du Monde, à bord, le français est toujours privilégié. Et, le service est très attentionné.
Les itinéraires mettent en lumière l'histoire, les traditions et les enjeux contemporains des régions traversées, grâce aux interventions de conférenciers passionnés tandis que les escales sont des temps de partage et d'échanges entre voyageurs et habitants rencontrés.
32 cabines spacieuses et trois catégories
Les 32 cabines de trois catégories sont très spacieuses : les 28 cabines Deluxe de 30 m2 s'ouvrent largement sur le fleuve grâce à leur balcon privatif.
Elles disposent de lits jumeaux rapprochables, d'une salle de bains avec douche à l'italienne et toilettes, ainsi que de tout le confort moderne. Toutes sont climatisées. Leur décoration raffinée mêle lignes contemporaines et accents traditionnels.
Avec 54 m2 et deux balcons, la Junior Suite (2 cabines), sur le Pont supérieur, comprend un salon séparé, une chambre élégamment aménagée avec un lit double king size, deux salles de bains, l'une avec baignoire, l'autre avec douche à l'italienne.
La Suite Armateur (2 cabines), sur le Pont Panorama, conjugue sur 60 m2 espace, lumière et raffinement : un vaste salon indépendant, une terrasse privée, une chambre avec lit king size. La salle de bains, dotée d'une douche à l'italienne et d'une baignoire, est ouverte sur le Mékong.
De véritables salons flottants
Lignes contemporaines et réminiscences du style colonial composent une atmosphère raffinée - Photo : Rivages du Monde
Les espaces communs du Mekong Romance ont été conçus comme de véritables salons flottants : sur le pont Soleil, le lounge et son bar panoramique ; sur le Pont Panorama, le vaste restaurant qui sert une cuisine inspirée des terroirs traversés comme des traditions gastronomiques du monde.
A midi, sont proposés des buffets variés. Le soir, des dîners à la carte, avec des soirées thématiques consacrées aux traditions culinaires du Vietnam et du Cambodge.
Enfin, deux salons privés pouvant accueillir jusqu'à dix convives, proposent chaque soir un menu exclusif, accessible sur réservation. Une carte spéciale d'accords mets-vin est disponible en supplément.
A cela s'ajoute, sur le pont principal, un espace bien-être de près de 100 m2 qui réunit quatre cabines de spa, un sauna, un hammam et un salon de beauté.
Au Pont Soleil, on trouve aussi une piscine d'environ 40 m2. Est également présent un espace de remise en forme de 23 m2, équipé de tapis de course, vélos et appareils de musculation.
Mekong Romance : premier départ le 5 octobre 2026
Le Mekong Romance est encore en construction dans les chantiers navals de Hô Chi Minh-Ville (Saïgon).
C'est de ces mêmes chantiers qu'était sortie, en 2009, R/V La Marguerite, affrété depuis par Rivages du Monde. Tous deux sont des navires modernes à fond plat spécialement conçus pour naviguer sur le Mékong.
"Le propriétaire du Mekong Romance est Focus, notre partenaire historique sur le Mékong depuis quinze ans", précise Alain Souleille. Le bateau sera donc également affrété par Rivages du Monde.
Si la mise en eau du Romance Mekong est programmée pour la prochaine saison (premier départ le 5 octobre 2026), les croisières sur ce bateau d'exception "conçu pour redéfinir les codes du luxe fluvial", sont d'ores et déjà commercialisées sur le site Internet de la compagnie. "Et, d'ailleurs, ça marche très bien", se réjouit Alain Souleille.
Un bateau qui confirme la montée en gamme de Rivages du Monde
Les tarifs sur le Mekong Romance sont un peu plus élevés (à partir de 6 600 €) que sur le R/V La Marguerite.
Le nombre moins élevé de passagers (62 maximum sur le Mekong Romance versus 88 sur R/V La Marguerite), le raffinement plus travaillé, les équipements plus nombreux du Mekong Romance, expliquent cette différence.
Plus intimiste, le Mekong Romance devrait séduire les couples voyageant seuls, tandis que le RV La Marguerite semble plus adapté pour accueillir des groupes (composés, bien entendu, de couples et de passagers voyageant seuls).
L'arrivée du Mekong Romance s'inscrit dans la montée en gamme impulsée par le patron de Rivages du Monde. Alain Souleille entend en effet mettre progressivement à niveau sa flotte et en augmenter le standing.
D'ores et déjà, les croisières "Les trois gorges du Yangtsé" proposées par Rivages du Monde en Chine "se font, assure Alain Souleille, sur un bateau encore plus chic, encore plus luxueux que le Mekong Romance".
