Le Mekong Romance 5*, nouveau bateau de luxe de Rivages du Monde

Les espaces communs du Mekong Romance ont été conçus comme de véritables salons flottants : sur le pont Soleil, le lounge et son bar panoramique ; sur le Pont Panorama, le vaste restaurant qui sert une cuisine inspirée des terroirs traversés comme des traditions gastronomiques du monde.



A midi, sont proposés des buffets variés. Le soir, des dîners à la carte, avec des soirées thématiques consacrées aux traditions culinaires du Vietnam et du Cambodge.



Enfin, deux salons privés pouvant accueillir jusqu'à dix convives, proposent chaque soir un menu exclusif, accessible sur réservation. Une carte spéciale d'accords mets-vin est disponible en supplément.



A cela s'ajoute, sur le pont principal, un espace bien-être de près de 100 m2 qui réunit quatre cabines de spa, un sauna, un hammam et un salon de beauté.



Au Pont Soleil, on trouve aussi une piscine d'environ 40 m2. Est également présent un espace de remise en forme de 23 m2, équipé de tapis de course, vélos et appareils de musculation.