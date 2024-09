En 2025, Rivages du Monde propose quatre nouvelles croisières

De la Moselle à la Nouvelle-Zélande, en passant par la Chine et l’Algérie, le catalogue de Rivages du Monde s’enrichit de nouvelles destinations.



En France, Cochem, Sarrebourg, Sarrelouis, Luxembourg-Ville, Trèves et Coblence sont au programme de la croisière « Au fil de la Moselle », à bord du M/S Amadeus Brilliant.



De l’autre côté de la planète, une nouvelle croisière mènera les passagers à travers les paysages variés de la Nouvelle Zélande avant de finir par une escale d’une une journée et demie en Australie et à Sydney. La croisière sera effectuée à bord de l’Heritage Adventurer, un navire de classe polaire.