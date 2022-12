Rivages du Monde renforce son équipe commerciale B2B.



Heidia Chebil qui a rejoint Rivages du Monde depuis septembre dernier est responsable de la région Rhône Alpes.



Géraldine Lumia, quant à elle, prend en charge les agences de la région Grand Est. Enfin, Laurent Rittiner prend en charge la Bretagne, les Pays de la Loire et la Charente.



Ces trois commerciaux rejoignent ainsi Christophe Delpech (Nouvelle Aquitaine et Occitanie), Pascale Estran (Provence Alpes Côte d’Azur) et Sébastien Durand (Île de France, la Normandie, les Hauts de France et la région Centre).



L’ensemble de l’équipe est placée sous la responsabilité de Sarah Cortes Martin, Directrice Commerciale.