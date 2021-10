Rivages du Monde affrètera un yacht d’expédition moderne

Et un de plus pour Rivages du Monde.



Le tour-opérateur spécialisé sur les croisières fluviales et côtières annonce qu'il affrétera en 2022 un nouveau navire. Le World Explorer vient garnir la flotte, mais cette fois-ci sur un produit un peu différent puisqu'il s'agit d'un yacht d’expédition.



Le bateau, classé 5 roses des vents, construit en 2019 par les chantiers navals de Viana do Castelo au Portugal, est résolument moderne. Il se compose de 98 cabines toutes extérieures, pour une capacité de 180 passagers maximum et 125 membres d'équipages.