Rivages du Monde organise sa montée en gamme

Un nouveau concept

Au cours de cette croisière (9 jours/8 nuits), qui fera découvrir aux passagers quelques incontournables des côtes françaises tout en mettant en valeur les saveurs bretonnes et normandes, Stéphanie Le Quellec fera une masterclass à bord et préparera un dîner de gala.Cette croisière - comme les suivantes qui, elles, suivront d'autres itinéraires - se fera à bord du, donc plus respectueux de l'environnement mais aussi adapté à la navigation en mer et aux croisières d'expédition - il est équipé de zodiacs - que Rivages du Monde affrète 210 jours par an., le World Explorer permet en effet à Rivages du Monde de développer des croisières maritimes et d'offrir un confort luxueux. "" pour ce croisiériste qui a, jusqu'ici, dû, pour l'essentiel, sa réussite aux croisières fluviales.. Son itinéraire découpé en tronçons - et autant de croisières différentes - le conduira de l'Amérique latine, aux Açores et à Madère, puis à Porto, ensuite dans le Grand Nord, notamment en Norvège, au Spitzberg et au Groenland.En 2024, ce nouveau bateau sera d'abord positionné aux Acores, d'où il remontera par étapes jusqu'au Groenland. De là, il repartira vers le Canada où il fera plusieurs croisières, avant de descendre vers Cuba.Puis, après avoir traversé le canal de Panama, il poursuivra sa route, toujours en faisant plusieurs étapes le long de la côte pacifique de l'Amérique latine (Colombie, Pérou) pour descendre jusqu'à Valparaiso, avant de remonter vers Ushuaïa.