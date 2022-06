Rivages du Monde : des croisières sur le Douro jusqu'en novembre 2022

La croisière "L'Or du Douro" de Porto à Salamanque dure 8 jours et 7 nuits

Depuis début avril et jusqu'en novembre 2022, les croisières de Rivages du Monde sur le Douro entre le Portugal et l'Espagne durent un peu plus d'une semaine et réservent leur lot de surprises.

Rédigé par Tom Villeneuve le Mardi 14 Juin 2022

Lu 110 fois