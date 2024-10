Rivages du Monde : "En 2025, nous serons de nouveau des défricheurs"

TourMaG - Et comment se présente le niveau des réservations pour 2025 ?



Alain Souleille : Nous sommes satisfaits de la manière dont 2025 se présente, avec un taux de remplissage compris entre 30 et 35% selon les axes. Les réservations pour cet hiver sont beaucoup plus avancées, avec notamment nos croisières sur le Mékong et le Nil qui sont déjà presque complètes.



Une part non négligeable de nos ventes s’effectuent entre 12 et 9 mois avant le départ même si la grosse partie des réservations est réalisée 7 à 6 mois avant le voyage. Comme tout le monde, nous avons aussi des ventes de dernière minute. C’est une configuration qui nous satisfait.



TourMaG - La croisière est souvent montrée du doigt pour son impact environnemental. Quel est votre point de vue ?



Alain Souleille : Pour commencer, j’aime bien rappeler que l’industrie de la croisière ne représente même pas 2% du trafic maritime mondial. Ce qui ne nous empêche pas de nous sentir concernés par cet enjeu en prenant des initiatives qui sont à notre portée. Nous évitons tous les types de gaspillage, par exemple en essayant d’éliminer le plastique et même le papier puisque tous nos programmes sont exclusivement sur écran à bord.



Comme nous sommes un affréteur, nous choisissons aussi des bateaux qui sont à la pointe de la modernité. Le World Explorer est équipé de moteurs hybrides et peut ainsi manœuvrer avec une propulsion électrique dans les ports. Par ailleurs, il bénéficie d’un système de stabilisateur qui permet de ne pas jeter l’ancre et donc de ne pas abîmer les fonds marins. Nous avons aussi un programme de compensation. Nous essayons de limiter au maximum notre impact.