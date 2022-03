En juin 2022, Rivages du Monde mettra le cap sur la Norvège

En juin 2022, Rivages du Monde propose un itinéraire en Norvège, qui débute à, un rocher s’élevant à 307 mètres au-dessus du niveau de la mer et point le plus septentrional d’Europe.Commence alors laet ses superbes paysages et panoramas, avec ses falaises abruptes, cascades, lacs et neiges éternelles, puis les maisons rouges desjusqu’auxet(classé au patrimoine mondial de l’UNESCO).Après la nature sauvage de Nordfjordeid et du cercle polaire,, une charmante ville norvégienne avec ses petites maisons colorées.Découvrez le programme détaillé de la croisière ici.