L’invitation Exclusive – offre spéciale de fin d’année

Exploration de l'Adriatique et des îles GrecquesCe voyage vous mène à travers un kaléidoscope de villes historiques et de paysages côtiers époustouflants, commençant par Venise, une cité d'art, de palais et de canaux, où vous pourrez naviguer sur le Grand Canal en gondole et explorer la place Saint-Marc. La route se poursuit vers la charmante Rovinj en Croatie, réputée pour ses maisons pastel grimpant la colline jusqu'au clocher de Sainte-Euphémie. Ensuite, la majestueuse ville fortifiée de Dubrovnik vous ouvre ses portes par la Porte Pile, offrant des vues spectaculaires sur l'Adriatique et la possibilité d'explorer ses remparts et les îles environnantes. En Italie, Brindisi est la porte d'entrée des Pouilles, une région riche en histoire (comme les vestiges de Spartacus), en architecture baroque (Lecce) et en sites classés (lesd'Alberobello), sans oublier ses spécialités culinaires et ses 60 millions d'oliviers.Le voyage se poursuit dans le sublime décor du Monténégro, dans la baie de Kotor. Sa vieille ville, nichée entre les falaises d'un fjord, est un joyau médiéval et classé à l'UNESCO, célèbre pour ses fortifications et ses églises romanes. Enfin, la Grèce vous accueille avec Milos, l'île volcanique où fut découverte la Vénus de Milo, offrant des paysages lunaires (Sarakiniko), des ruines antiques et 78 plages aux eaux cristallines. L'aventure se termine à Athènes, une métropole vibrante et progressive où le glamour moderne côtoie les merveilles archéologiques intemporelles de l'Acropole et du Parthénon, proposant une vie nocturne animée et un riche patrimoine culturel.