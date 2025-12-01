TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

L’invitation Exclusive – offre spéciale de fin d’année


Explora Journeys, la marque de voyages en mer d’exception propose jusqu’au 30 décembre une nouvelle offre à ses clients : l’invitation exclusive – offre de fin d’année. Une opportunité unique de vivre un séjour inoubliable à bord des navires de la flotte à un tarif compétitif.


Rédigé par Explora Journeys le Vendredi 5 Décembre 2025

© Explora Journeys
© Explora Journeys
Assurever

Réservez avant le 30 décembre 2025 pour bénéficier d’une remise allant jusqu’à 35 % et d’un acompte réduit à 5 %*


Pour toute réservation effectuée entre les 2 et 30 décembre 2025, des économies allant jusqu'à 35 % sont disponibles sur les Collections de Voyages sélectionnées, avec un acompte de seulement 5 % requis pour garantir la réservation – permettant ainsi aux hôtes de planifier leur voyage en toute simplicité.

L'Invitation Exclusive s'applique à toutes les catégories de suites sur l'ensemble des Collections de Voyages, couvrant des destinations extraordinaires à travers les Caraïbes, la Méditerranée, l'Europe du Nord, l'Alaska, l'Asie, la mer Rouge, la péninsule Arabique, l'Amérique du Sud, l'Amazonie, ainsi que les côtes américaines et canadiennes.

Les hôtes profiteront de tout le confort et les services emblématiques d'Explora Journeys – allant des suites avec vue sur l'océan et terrasses privées aux expériences de bien-être holistiques inspirées par l'océan, en passant par un éventail varié d'options de restauration sélectionnées et des Expériences Immersives explorant à la fois les ports emblématiques et les trésors cachés.

Quelques itinéraires éligibles à cette Invitation Exclusive

Un voyage entre merveilles de l’Adriatique et secrets antiques, de Fusina au Pirée, juillet 2026
© Explora Journeys
© Explora Journeys

Embarquement : Fusina, Italie
Débarquement : Le Pirée (Athènes), Grèce
Du lundi 20 au lundi 27 juillet 2026
Voyage de 7 nuits, 7 ports et 4 pays traversés.
A partir de 5 320€
© Explora Journeys
© Explora Journeys

Exploration de l'Adriatique et des îles Grecques

Ce voyage vous mène à travers un kaléidoscope de villes historiques et de paysages côtiers époustouflants, commençant par Venise, une cité d'art, de palais et de canaux, où vous pourrez naviguer sur le Grand Canal en gondole et explorer la place Saint-Marc. La route se poursuit vers la charmante Rovinj en Croatie, réputée pour ses maisons pastel grimpant la colline jusqu'au clocher de Sainte-Euphémie. Ensuite, la majestueuse ville fortifiée de Dubrovnik vous ouvre ses portes par la Porte Pile, offrant des vues spectaculaires sur l'Adriatique et la possibilité d'explorer ses remparts et les îles environnantes. En Italie, Brindisi est la porte d'entrée des Pouilles, une région riche en histoire (comme les vestiges de Spartacus), en architecture baroque (Lecce) et en sites classés (les trulli d'Alberobello), sans oublier ses spécialités culinaires et ses 60 millions d'oliviers.

Le voyage se poursuit dans le sublime décor du Monténégro, dans la baie de Kotor. Sa vieille ville, nichée entre les falaises d'un fjord, est un joyau médiéval et classé à l'UNESCO, célèbre pour ses fortifications et ses églises romanes. Enfin, la Grèce vous accueille avec Milos, l'île volcanique où fut découverte la Vénus de Milo, offrant des paysages lunaires (Sarakiniko), des ruines antiques et 78 plages aux eaux cristallines. L'aventure se termine à Athènes, une métropole vibrante et progressive où le glamour moderne côtoie les merveilles archéologiques intemporelles de l'Acropole et du Parthénon, proposant une vie nocturne animée et un riche patrimoine culturel.

Un voyage au cœur des mystères d’Oman, boucle au départ de Dubaï, février 2027
© Explora Journeys
© Explora Journeys

Embarquement / Débarquement : Dubaï, Emirats arabes unis
Du lundi 1er au lundi 8 février 2027
Voyage de 7 nuits, 5 ports et 2 pays traversés.
A partir de 3 640€
© Explora Journeys
© Explora Journeys

Voyage en Mer au Cœur de la Péninsule Arabique : Luxe, Désert et Aventures

Ce Voyage en Mer est une immersion entre le luxe ultramoderne et la beauté sauvage du désert d'Arabie. L'itinéraire commence et se termine à Dubaï, un mirage de gratte-ciels (Burj Khalifa), d'innovations (fontaines, ski indoor) et de glamour cosmopolite, tout en offrant une plongée dans le centre historique. Le voyage explore ensuite les trésors d'Oman : Sour vous captive par ses souks, son atelier de boutres, ses plages immaculées et ses oasis aquatiques comme les wadies (Wadi Bani Khalid, Wadi Shab) et le désert de Wahiba Sands. La capitale, Mascate, vous invite à découvrir l'art, la culture omanaise, l'escalade, la parfumerie la plus chère du monde et les sentiers des montagnes d'Al Hajar.
L'itinéraire se poursuit vers le nord, vers la baie de Khor Fakkan et sa perle, Khor Fakkan, offrant des sites archéologiques, des sports extrêmes (canyoning, parachutisme) et des croisières en boutre dans les fjords du Musandam. Enfin, la péninsule de Khasab à l'extrême nord d'Oman, surnommée la "Norvège d'Arabie", propose des aventures en 4x4, la découverte d'oasis luxuriantes et des navigations spectaculaires à travers les bras de mer à la recherche de dauphins. Ce périple combine l'opulence des villes-phares du Golfe avec les paysages spectaculaires de l'Arabie authentique.


Un voyage à travers le charme des canaux et les beautés du littoral, de Copenhague à Southempton, août 2027
© Explora Journeys
© Explora Journeys

Embarquement : Copenhague, Danemark
Débarquement : Southampton, Royaume-Uni
Du vendredi 20 au vendredi 27 août 2027
Voyage de 7 nuits, 6 ports et 5 pays traversés.
A partir de 4 480€
Explora Journeys
Explora Journeys

Voyage en Mer au cœur de la Scandinavie

Laissez-vous charmer par les capitales les plus vivantes du Nord. À Copenhague, la capitale joyeuse et écologique, explorez à vélo la ville de la Petite Sirène et du Palais d’Amalien, tout en savourant les célèbres viennoiseries danoises. Poursuivez votre voyage vers Göteborg, la ville suédoise des canaux et de la gastronomie. Entre les maisons en bois du quartier Haga et la traditionnelle pause fika, vous pourrez déguster des fruits de mer frais et la bière d'un leader mondial du brassage avant de partir à l'aventure dans son archipel. Enfin, découvrez Oslo, l'une des capitales les plus vertes du monde, où la nature est omniprésente avec ses forêts et son fjord en centre-ville. Entre les musées, l'Opéra et le Parc Vigeland, vous aurez l'occasion de vous revigorer par un plongeon dans les eaux pures du fjord. Authentiques, vivantes et accueillantes, ces escales scandinaves vous promettent des sourires inoubliables.

L’invitation Exclusive – offre spéciale de fin d’année
Leyre Torres Campo
Business Relationship Lead – France & Monaco
leyre.torres@explorajourneys.com
+ 33 749862938

Paul-Emile Bardot
Business Relationship Lead – France / Nord & DOM-TOM
paulemile@explorajourneys.com
+ 33 649740989

Site web : explorajourneys.com

facebook twitterinstagramyoutube


Lu 205 fois

Tags : Explora Journeys
Notez

Brand news LuxuryTravelMaG

L’invitation Exclusive – offre spéciale de fin d’année

L’invitation Exclusive – offre spéciale de fin d’année
Explora Journeys, la marque de voyages en mer d’exception propose jusqu’au 30 décembre une nouvelle...
Dernière heure

SAF made in France : "les premiers camions sortent de la bioraffinerie de La Mède"

Séjours linguistiques et colonies : l’Unosel face aux turbulences du secteur

Dimanche à Bamako... pour un départ mardi : quid du remboursement et des indemnités ?

Circonstances exceptionnelles et inévitables : deux nouvelles notions vont entrer en jeu !

Air France va-t-elle s'attaquer de nouveau aux bases de province ?

Brand News

AERTiCKET : la rencontre de l’innovation technologique et de l’expertise

AERTiCKET : la rencontre de l’innovation technologique et de l’expertise
Entre innovation, performance opérationnelle et accompagnement sur-mesure, AERTiCKET confirme sa...
Les annonces

MYCOMM - Billettiste H/F - CDI - (Arcueil (94))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

ALLIANCE DU MONDE - 2 Techniciens H/F - CDI - (Vincennes (94))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

VOYAGES PLUS - Technicien Billettiste Groupes H/F - CDI - (Région Ile de France)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Que faire l'hiver à Kobe, Fukuoka et Mie

Que faire l'hiver à Kobe, Fukuoka et Mie

Programme Spécialistes Visit Qatar : formez-vous et remportez une carte cadeau

Programme Spécialistes Visit Qatar : formez-vous et remportez une carte cadeau
Distribution

Distribution

Dimanche à Bamako... pour un départ mardi : quid du remboursement et des indemnités ?

Dimanche à Bamako... pour un départ mardi : quid du remboursement et des indemnités ?
Partez en France

Partez en France

Pierre & Vacances–Center Parcs signe des performances en hausse en 2025 !

Pierre &amp; Vacances–Center Parcs signe des performances en hausse en 2025 !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Formalités d'entrée : l'Ile Maurice prépare une autorisation de voyage électronique

Formalités d'entrée : l'Ile Maurice prépare une autorisation de voyage électronique
Production

Production

Ôvoyages lance une opération Early Booking inédite pour l’été 2026

Ôvoyages lance une opération Early Booking inédite pour l’été 2026
AirMaG

AirMaG

SAF made in France : "les premiers camions sortent de la bioraffinerie de La Mède"

SAF made in France : "les premiers camions sortent de la bioraffinerie de La Mède"
Transport

Transport

Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre

Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre
La Travel Tech

La Travel Tech

Noël : une période sensible pour les cyberattaques !

Noël : une période sensible pour les cyberattaques !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

L’invitation Exclusive – offre spéciale de fin d’année

L’invitation Exclusive – offre spéciale de fin d’année
HotelMaG

Hébergement

Hyatt triplera son parc hôtelier au Portugal d’ici 2027

Hyatt triplera son parc hôtelier au Portugal d’ici 2027
Futuroscopie

Futuroscopie

La Guyane : un passé et un avenir touristique ?

La Guyane : un passé et un avenir touristique ?
Voyages responsables

Voyages Responsables

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation
CruiseMaG

CruiseMaG

Nice : les professionnels du port dénoncent une politique "anti-croisière"

Nice : les professionnels du port dénoncent une politique "anti-croisière"
TravelJobs

Emploi & Formation

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias