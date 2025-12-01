L’invitation Exclusive – offre spéciale de fin d’année

Réservez avant le 30 décembre 2025 pour bénéficier d’une remise allant jusqu’à 35 % et d’un acompte réduit à 5 %*
Pour toute réservation effectuée entre les 2 et 30 décembre 2025, des économies allant jusqu'à 35 % sont disponibles sur les Collections de Voyages sélectionnées, avec un acompte de seulement 5 % requis pour garantir la réservation – permettant ainsi aux hôtes de planifier leur voyage en toute simplicité.
L'Invitation Exclusive s'applique à toutes les catégories de suites sur l'ensemble des Collections de Voyages, couvrant des destinations extraordinaires à travers les Caraïbes, la Méditerranée, l'Europe du Nord, l'Alaska, l'Asie, la mer Rouge, la péninsule Arabique, l'Amérique du Sud, l'Amazonie, ainsi que les côtes américaines et canadiennes.
Les hôtes profiteront de tout le confort et les services emblématiques d'Explora Journeys – allant des suites avec vue sur l'océan et terrasses privées aux expériences de bien-être holistiques inspirées par l'océan, en passant par un éventail varié d'options de restauration sélectionnées et des Expériences Immersives explorant à la fois les ports emblématiques et les trésors cachés.
Quelques itinéraires éligibles à cette Invitation Exclusive
Un voyage entre merveilles de l’Adriatique et secrets antiques, de Fusina au Pirée, juillet 2026
Embarquement : Fusina, Italie
Débarquement : Le Pirée (Athènes), Grèce
Du lundi 20 au lundi 27 juillet 2026
Voyage de 7 nuits, 7 ports et 4 pays traversés.
A partir de 5 320€
Exploration de l'Adriatique et des îles Grecques
Ce voyage vous mène à travers un kaléidoscope de villes historiques et de paysages côtiers époustouflants, commençant par Venise, une cité d'art, de palais et de canaux, où vous pourrez naviguer sur le Grand Canal en gondole et explorer la place Saint-Marc. La route se poursuit vers la charmante Rovinj en Croatie, réputée pour ses maisons pastel grimpant la colline jusqu'au clocher de Sainte-Euphémie. Ensuite, la majestueuse ville fortifiée de Dubrovnik vous ouvre ses portes par la Porte Pile, offrant des vues spectaculaires sur l'Adriatique et la possibilité d'explorer ses remparts et les îles environnantes. En Italie, Brindisi est la porte d'entrée des Pouilles, une région riche en histoire (comme les vestiges de Spartacus), en architecture baroque (Lecce) et en sites classés (les trulli d'Alberobello), sans oublier ses spécialités culinaires et ses 60 millions d'oliviers.
Le voyage se poursuit dans le sublime décor du Monténégro, dans la baie de Kotor. Sa vieille ville, nichée entre les falaises d'un fjord, est un joyau médiéval et classé à l'UNESCO, célèbre pour ses fortifications et ses églises romanes. Enfin, la Grèce vous accueille avec Milos, l'île volcanique où fut découverte la Vénus de Milo, offrant des paysages lunaires (Sarakiniko), des ruines antiques et 78 plages aux eaux cristallines. L'aventure se termine à Athènes, une métropole vibrante et progressive où le glamour moderne côtoie les merveilles archéologiques intemporelles de l'Acropole et du Parthénon, proposant une vie nocturne animée et un riche patrimoine culturel.
Un voyage au cœur des mystères d’Oman, boucle au départ de Dubaï, février 2027
Un voyage au cœur des mystères d’Oman, boucle au départ de Dubaï, février 2027
Embarquement / Débarquement : Dubaï, Emirats arabes unis
Du lundi 1er au lundi 8 février 2027
Voyage de 7 nuits, 5 ports et 2 pays traversés.
A partir de 3 640€
Voyage en Mer au Cœur de la Péninsule Arabique : Luxe, Désert et Aventures
Ce Voyage en Mer est une immersion entre le luxe ultramoderne et la beauté sauvage du désert d'Arabie. L'itinéraire commence et se termine à Dubaï, un mirage de gratte-ciels (Burj Khalifa), d'innovations (fontaines, ski indoor) et de glamour cosmopolite, tout en offrant une plongée dans le centre historique. Le voyage explore ensuite les trésors d'Oman : Sour vous captive par ses souks, son atelier de boutres, ses plages immaculées et ses oasis aquatiques comme les wadies (Wadi Bani Khalid, Wadi Shab) et le désert de Wahiba Sands. La capitale, Mascate, vous invite à découvrir l'art, la culture omanaise, l'escalade, la parfumerie la plus chère du monde et les sentiers des montagnes d'Al Hajar.
L'itinéraire se poursuit vers le nord, vers la baie de Khor Fakkan et sa perle, Khor Fakkan, offrant des sites archéologiques, des sports extrêmes (canyoning, parachutisme) et des croisières en boutre dans les fjords du Musandam. Enfin, la péninsule de Khasab à l'extrême nord d'Oman, surnommée la "Norvège d'Arabie", propose des aventures en 4x4, la découverte d'oasis luxuriantes et des navigations spectaculaires à travers les bras de mer à la recherche de dauphins. Ce périple combine l'opulence des villes-phares du Golfe avec les paysages spectaculaires de l'Arabie authentique.
Un voyage à travers le charme des canaux et les beautés du littoral, de Copenhague à Southempton, août 2027
Un voyage à travers le charme des canaux et les beautés du littoral, de Copenhague à Southempton, août 2027
Embarquement : Copenhague, Danemark
Débarquement : Southampton, Royaume-Uni
Du vendredi 20 au vendredi 27 août 2027
Voyage de 7 nuits, 6 ports et 5 pays traversés.
A partir de 4 480€
Voyage en Mer au cœur de la Scandinavie
Laissez-vous charmer par les capitales les plus vivantes du Nord. À Copenhague, la capitale joyeuse et écologique, explorez à vélo la ville de la Petite Sirène et du Palais d’Amalien, tout en savourant les célèbres viennoiseries danoises. Poursuivez votre voyage vers Göteborg, la ville suédoise des canaux et de la gastronomie. Entre les maisons en bois du quartier Haga et la traditionnelle pause fika, vous pourrez déguster des fruits de mer frais et la bière d'un leader mondial du brassage avant de partir à l'aventure dans son archipel. Enfin, découvrez Oslo, l'une des capitales les plus vertes du monde, où la nature est omniprésente avec ses forêts et son fjord en centre-ville. Entre les musées, l'Opéra et le Parc Vigeland, vous aurez l'occasion de vous revigorer par un plongeon dans les eaux pures du fjord. Authentiques, vivantes et accueillantes, ces escales scandinaves vous promettent des sourires inoubliables.
Leyre Torres Campo
Business Relationship Lead – France & Monaco
leyre.torres@explorajourneys.com
+ 33 749862938
Paul-Emile Bardot
Business Relationship Lead – France / Nord & DOM-TOM
paulemile@explorajourneys.com
+ 33 649740989
Site web : explorajourneys.com
