Le privilège de voyager avec Regent Seven Seas Cruises®

Regent Seven Seas Cruises se distingue sur le marché des croisières de luxe en offrant une expérience tout compris qui honore véritablement sa réputation de la flotte la plus luxueuse au monde®. Chaque suite est un sanctuaire d’espace et d’élégance, conçue pour offrir à vos clients le plus grand confort et la plus grande intimité. Des balcons privés aux salles de bains en marbre aux meubles somptueux, ces hébergements établissent une nouvelle norme dans la croisière.



Mais l’attrait de Regent va bien au‑delà des suites. La formule tout compris signifie que vos clients peuvent profiter des vols, transferts, pourboires, excursions à terre illimitées, boissons premium et restaurants de spécialités sans se soucier de frais cachés. Cette transparence simplifie le processus de réservation pour vous et offre une tranquillité d’esprit à vos clients.



À bord, les invités bénéficient de la perfection épicurienne™, un voyage culinaire qui s’étend sur plusieurs restaurants de spécialités, chacun proposant des menus exquis élaborés par des chefs de classe mondiale. Que vos clients préfèrent l’élégance raffinée de la cuisine française, les saveurs audacieuses de l’Asie ou une cuisine méditerranéenne fraîche, les options de restauration de Regent répondent à tous les palais.



Le spa et les installations de bien‑être offrent un havre de détente, avec un large éventail de soins conçus pour rajeunir le corps et l’esprit. Parallèlement, des programmes culturels enrichissants, des conférenciers invités et des divertissements en direct garantissent que chaque moment à bord soit captivant et mémorable.



Les excursions incluses et sans limite permettent à vos clients de choisir parmi une variété d’excursions à chaque port, leur permettant d’adapter leur expérience à leurs intérêts. Qu’il s’agisse d’une dégustation de vin privée dans un vignoble toscan, d’une visite guidée de ruines antiques ou d’une expédition d’observation de la faune en Alaska, les possibilités sont infinies et toutes incluses dans le tarif.