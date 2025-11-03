Le privilège de voyager avec Regent Seven Seas Cruises®

Black friday : jusqu'à 45% de réduction + 500 $ US de crédit à bord
Jusqu’au 14 novembre, profitez d’un accès anticipé à une sélection de croisières incluses dans notre offre « Black Friday Bonus ». Cette période limitée vous permet de réserver des suites pour vos clients avant les fortes demandes, afin de garantir jusqu’à 45 % de réduction + 500 $ US de crédit à bord par suite. Ces croisières associent une valeur exceptionnelle à un fort attrait pour la clientèle. Il n’y a jamais eu de meilleur moment pour vivre pleinement le luxe tout compris et inégalé à bord de Regent Seven Seas Cruises. Choisissez parmi des destinations inspirantes en Europe du Nord, en Méditerranée, en Asie, en Alaska et au‑delà.
● « Black Friday Bonus » : jusqu’à 45 % de réduction sur des croisières vers des destinations dans le monde entier
● 500 $ US de crédit à bord par suite
● Accès anticipé à certains itinéraires
À partir du 15 novembre, notre « Black Friday Bonus » avec jusqu’à 45 % de réduction et 500 $ US de crédit à bord par suite s’appliquera à plus de 60 croisières à destination de l’Europe, l’Alaska, l’Asie et au‑delà. Cette offre combinée expire le 2 décembre ; encouragez vos clients à saisir cette opportunité exceptionnelle et commencez la nouvelle année avec une longueur d’avance.
Des destinations qui inspirent
L’offre « le privilège de voyager » ouvre la porte à certaines des destinations les plus captivantes au monde. L’Europe du Nord séduit avec ses châteaux dignes des contes de fées, ses villages pittoresques et ses villes dynamiques empreintes d’histoire. La Méditerranée offre des ports baignés de soleil, des côtes spectaculaires et une riche mosaïque de cultures à explorer.
Pour ceux qui sont attirés par la nature sauvage, les glaciers, fjords et animaux d’Alaska offrent un décor inoubliable. Pendant ce temps, les îles paradisiaques du Pacifique Sud proposent des plages immaculées, des eaux cristallines et une échappée paisible loin du quotidien.
Chaque croisière est soigneusement conçue pour offrir une connexion profonde avec la destination, renforcée par l’engagement de Regent envers un service personnalisé et des expériences immersives. Vos clients rentreront chez eux non seulement avec des souvenirs, mais avec des histoires et des souvenirs qui dureront toute une vie.
Des châteaux et pavés d’Europe du Nord aux ports rustiques baignés de soleil de la Méditerranée, en passant par la beauté sauvage de l’Alaska et les îles paradisiaques du Pacifique Sud, nous vous invitons à découvrir le monde dans toute sa majesté.
Chaque jour apporte une inspiration nouvelle, de nouveaux plats à savourer, de nouvelles cultures à explorer et de nouveaux souvenirs.
Avec les excursions incluses et illimitées à chaque croisière, vous pouvez explorer chaque destination à travers le prisme de vos passions, qu’elles résident dans la gastronomie et le vin, le monde naturel, ou l’histoire, l’art et la culture. Et, bien sûr, la flotte la plus luxueuse au monde® n’est jamais bien loin, vous invitant à toujours plus de plaisirs, des moments de pur bonheur au spa aux restaurants de spécialités qui promettent une perfection épicurienne™ à chaque plat.
Pourquoi choisir Regent Seven Seas Cruises® ?
Regent Seven Seas Cruises se distingue sur le marché des croisières de luxe en offrant une expérience tout compris qui honore véritablement sa réputation de la flotte la plus luxueuse au monde®. Chaque suite est un sanctuaire d’espace et d’élégance, conçue pour offrir à vos clients le plus grand confort et la plus grande intimité. Des balcons privés aux salles de bains en marbre aux meubles somptueux, ces hébergements établissent une nouvelle norme dans la croisière.
Mais l’attrait de Regent va bien au‑delà des suites. La formule tout compris signifie que vos clients peuvent profiter des vols, transferts, pourboires, excursions à terre illimitées, boissons premium et restaurants de spécialités sans se soucier de frais cachés. Cette transparence simplifie le processus de réservation pour vous et offre une tranquillité d’esprit à vos clients.
À bord, les invités bénéficient de la perfection épicurienne™, un voyage culinaire qui s’étend sur plusieurs restaurants de spécialités, chacun proposant des menus exquis élaborés par des chefs de classe mondiale. Que vos clients préfèrent l’élégance raffinée de la cuisine française, les saveurs audacieuses de l’Asie ou une cuisine méditerranéenne fraîche, les options de restauration de Regent répondent à tous les palais.
Le spa et les installations de bien‑être offrent un havre de détente, avec un large éventail de soins conçus pour rajeunir le corps et l’esprit. Parallèlement, des programmes culturels enrichissants, des conférenciers invités et des divertissements en direct garantissent que chaque moment à bord soit captivant et mémorable.
Les excursions incluses et sans limite permettent à vos clients de choisir parmi une variété d’excursions à chaque port, leur permettant d’adapter leur expérience à leurs intérêts. Qu’il s’agisse d’une dégustation de vin privée dans un vignoble toscan, d’une visite guidée de ruines antiques ou d’une expédition d’observation de la faune en Alaska, les possibilités sont infinies et toutes incluses dans le tarif.
Une opportunité à durée limitée
L’offre « le privilège de voyager » de Regent est une rare opportunité d’offrir à vos clients une réduction exceptionnelle sur des croisières qui promettent luxe, découverte et plaisir. Les réservations doivent être effectuées avant le 2 décembre 2025 : le temps presse pour garantir ces économies sur les croisières 2026 et 2027.
Le « Black Friday Bonus » ajoute un attrait supplémentaire, avec un accès anticipé à certains itinéraires et l’avantage additionnel d’un crédit à bord de 500 $ US par suite. Cette combinaison de réduction et de crédit à bord améliore l’expérience globale, offrant à vos clients encore plus de raisons de choisir Regent Seven Seas Cruises.
Réservez les croisières de vos clients avant le 2 décembre 2025 pour leur faire profiter d’économies généreuses sur nos traversées 2026, offre limitée. Une escapade exceptionnelle les attend.
*Pour consulter l'intégralité des conditions générales, visitez www.RSSC.com/legal.
Pour plus d'infos, contactez :
Alessandra Cabella
Sr BDM Southern Europe and Middle East
acabella@oceaniaregent.com
ou vous rendre sur :
www.rssc.com/specials/black-friday-bonus
Pour réserver, veuillez contacter notre équipe de réservation :
regentres@rssc.com
Tél :+44 23 8082 1350
