L'offre exceptionnelle de Regent Seven Seas Cruises® : jusqu'à -50 %

LUXE TOUT COMPRIS PERSONNALISÉ

Depuis plus de trois décennies, Regent Seven Seas Cruises offre l'expérience de luxe la plus inclusive®, que ce soit sur terre ou en mer. Nos offres de luxe complets, disponibles sur chaque voyage, ont été soigneusement sélectionnés pour améliorer vos vacances en croisière.



Chaque aspect de votre voyage est méticuleusement conçu pour vous assurer une expérience vraiment personnalisée et inoubliable du début à la fin.



Profitez de l'élégance et du confort décontractés à bord de la flotte la plus luxueuse du monde™, ainsi que de l’hospitalité chaleureuse™ offerte par notre incroyable équipage qui ne se limite pas à vous servir, mais à réellement veiller sur vous.



Notre tarif de croisière tout inclus comprend une gamme exceptionnelle de prestations tout au long de votre voyage allant des excursions à terre illimitées, aux restaurants de spécialités, aux boissons premium, en passant par le service de blanchisserie avec voiturier, les pourboires inclus... et bien plus encore :

● Excursions illimitées

● Cuisine exquise incluant tous les restaurants de spécialités sans frais supplémentaires

● Boissons à volonté, vins fins, cocktails artisanaux, cafés de spécialité et plus encore

● Minibar personnalisable dans la suite, réapprovisionné quotidiennement selon vos préférences

● Accès illimité aux installations du spa

● Pourboires prépayés

● WiFi illimité

● Service de blanchisserie avec voiturier

● Dîner dans la suite 24 heures sur 24

● Open Bars, Lounges et expériences de divertissement et d'enrichissement dynamiques

● Service de majordome dans les suites Penthouse et supérieures

● 1 nuit d’hôtel avant la croisière incluse pour les suites Concierge et catégories supérieures